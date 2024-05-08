利基部署發酵 永光前四月電子化學品年增40％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

需求持穩復甦、升溫，永光（1711）4月營收7.04億元，年增20.8％；其中，電子化學品年增105％、色料化學品年增18％、碳粉年增14％，特用化學品年增3％，醫藥化學品年減41％。

在電化、特化利基部署持穩發酵下，前四月營收26.04億元，年增3.12％；其中， 電子化學品年成長40％、色料業績止跌持平、特用化學品年減1％、碳粉年減26％。

永光受惠於面板需求轉旺，加上半導體景氣回溫，4月營收較去年同期向上提振。第二季為傳統旺季，特化事業也見回溫，光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，主要以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。

永光表示，電子化學因面板產業回春、拉貨力道漸顯，營收成長顯著；半導體景氣回暖也讓特化需求逐漸回溫，僅醫藥化學品持續弱勢。隨各家面板廠陸續投入Mini LED 、Micro LED領域，帶動光阻材料需求快速成長。

永光光阻液主要應用於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片製程上，已陸續獲大陸及台灣客戶採用，隨碳矽應用逐漸放量，成長可期。

永光電化產品布局已久，台灣顯示器產業仍看好該領域，產業前景短空長多。特化事業去年力進行產品組合改善，目前需求已漸回溫，但同業低價競爭更加劇，將擴大特色、高利潤產品的推廣力道，避開大宗品競爭，產品結構優化對獲利結構將有顯著幫助。

永光深耕車載顯示材料領域。BM光阻產品強調可繞式應用，BM製程屬低溫材料，整體生產溫度不超過攝氏85度，廣泛使用在折疊手機的可捲式螢幕。色料事業將以優勢、環保產品搶攻大陸、土耳其等主要領頭廠商，力拚數量、品項成長空間。