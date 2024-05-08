《半導體》2外資看聯詠 說法憂喜參半

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【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)法說過後，2家外資釋出具最新研究報告，其中，美系外資認為，聯詠釋出下半年將優於上半年的訊息，故維持聯詠加碼評等、目標價666元。惟亞系外資認為，聯詠的第二季財測過於疲軟，故將目標價由480元調降到435元、評等維持賣出。

美系外資表示，聯詠第一季獲利表現超過預期，每股盈餘為8.01 元；單季營收244.28億元，季減少10%、年減少1%，主要是因為季節性因素以及工作天數減少；單季毛利率為41.1%，表現優於預期則是得益於更佳的產品組合。展望第二季，美系外資表示，智慧型手機市場疲軟、NB持平，但迎接即將到來的國際體育賽事以及大陸618檔期，故電視產品補貨潮最明顯。就產品線來說，聯詠看好第二季SoC(系統單晶片)成長最多，其次是LDDI(大型顯示器驅動IC)，但因智慧型手機需求相當疲軟，因此，SMDDI(中小尺寸顯示器驅動IC)季對季下降幅度可能超過抵消了新客戶的訂單。此外，以下半年來說，儘管宏觀經濟不確定性仍高，但聯詠仍預期下半年營收會優於下半年，現階段維持聯詠加碼評等、目標價666元。

亞系外資表示，聯詠釋出的第二季財測略顯疲軟，主要是因為NB、智慧型手機、車用等需求較為平淡，加上將面臨定價壓力所致。聯詠目前AI相關產品的營收貢獻仍然很小，而且還看到TDDI市場的定價競爭加劇。原本看好聯詠下半年銷售成長將由iPhone OLED驅動IC推動，然而，現在市場似乎正在消化該新營收貢獻，故將聯詠2024、2025年每股盈餘預測均下調6%，考量聯詠的第二季財測，故將目標價由480元調降到435元、評等維持賣出。