前往主要內容
工商時報LOGO

日本買房別太衝動！專家曝3年前進場 光匯率就賠慘

  • 房產網
近幾年來台灣瘋日本置產，但投資人在考慮海外前應該審慎評估三個重要因素。圖／photo-ac
近幾年來台灣瘋日本置產，但投資人在考慮海外前應該審慎評估三個重要因素。圖／photo-ac

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【房產網 謝易晏】近幾年來台灣瘋日本置產，但投資人在考慮海外前應該審慎評估三個重要因素，第一是匯率風險： 舉例來說，三年前投資日本資產還是美國資產，現在的結果看來，假設房價不變下，光匯率的影響美國投報即高於日本 50％ 。這是許多在銷售日本不動產的仲介公司疏於提醒客戶的。

第二是未來的供給與需求，該國該城市的產業是否能蓬勃發展直接帶動了該地區整體購房需求及其買家的購買能力，近期，我們看到美國七大科技巨擘及 AI 等科技公司營收及股價不斷攀升，直接帶動了西雅圖及矽谷地區房地產市場，以四月份美國房產網 Redfin 數據來看，房屋平均在市場上不動一週即售出，售出中價位的房價也不斷攀升，第三是租金，曼哈頓整體空置率僅有 2.4% 左右，甚至還出現租約競購戰，兩房的需求最為強勁，今年套房租金 4,000 元美元，兩房的租金則來到 8,000 元美元，美國西雅圖貝爾維尤一房租金 2500 美金，高科技業的高薪資報酬，讓這些區域的員工有能力也願意支付更高的租金來租房。

高房貸利率也阻擋不了富裕的曼哈頓買家以全現金支付買房，該地區全現金銷售比例在去年第四季來到 63%。根據 Redfin 網站數據，去年 9 月全美現金銷售佔市場比例已高達 34%，為十年來最高，而今年更將創歷史新高。當地高於預期的消費者物價指數 (CPI) 和就業率強勁成長，反映了房屋需求強勁，房屋供給量也達歷史新低，即使目前美國房貸市場利率平均升至 7.17 %，房利美（Fannie Mae）預測銷售交易量仍比去年同期增加許多。

FUNWOO 德載國際不動產表示美國西雅圖、舊金山灣區、紐約曼哈頓就業量體強大，根據美國就業發展局報告，今年一月全加州共新增 58,100 個就業崗位 。灣區委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）執行主任貝里薩里奧（Jeff Bellisario）表示：「我們認為 2024 年的經濟比 2023 年要穩定得多。」這樣的就業率強勁成長，樂觀後市。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新北的「天母」在哪？全場指這1區：住的都是有錢人

  2. 氫能商機可期 關鍵零組件機會大 台廠供應鏈名單曝光

  3. 拿到台電大單還不夠 這檔電力股攻漲停 還打算拓展這項業務

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。