3A產品線已到位 廣達：將迎AI大風遠颺

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代工大廠廣達7日發布股東會相關訊息，其中股東營業報告書中，董座林百里提到，在生成式AI中的第1波基建，廣達已拔得頭籌，其中AI筆電、AI伺服器以及AI汽車產線都已到位，廣達也將迎著AI的風潮遠颺，並將在此場變革中保持領先。

林百里指出，高利率、高通膨的環境為全球企業經營帶來廣泛的衝擊，依證交所統計，2023年台灣全體上市公司的營收與獲利雙雙呈現衰退。廣達同仁致力提高效率、撙節成本，強化公司競爭力以因應市場變化，在逆境中取得傲人的成績，無論是 AI 伺服器、智慧移動等各項產品，透過附加價值提升、業務組合優化與成本控制，不僅達成利潤率的擴張，也透過創新與精進，不斷推升公司價值。

去年廣達筆電年出貨量達4,690萬台，為市場龍頭，雖獲利下滑，但毛利率仍大幅成長，並在AI伺服器業務上取得先機，智慧移動業務也在歐洲、美國及亞洲各地區得到品牌車廠青睞；為因應未來數年的業務成長、就近服務與分散產地風險的需求，除了大陸與台灣，近期也宣佈了數個海外據點的擴充計畫，包括美國、墨西哥、泰國、越南、德國等地均新增產能。

營運展望部分，林百里指出，在生成式AI中的第1波基建，廣達已拔得頭籌，其中AI筆電、AI伺服器以及AI汽車產線都已到位，將在3A齊發下乘勝追擊，迎著AI的大風遠颺、推進廣達成為「A ＋」公司。

並將以AI技術深耕3大領域，包括智慧醫療、智慧製造、智慧移動，將提供適切工具協助客戶發展優質解決方案，以精準掌握新科技應用的關鍵商機。

林百里強調，儘管地緣政治衝突未歇、中美科技對抗、通膨與消費停滯等變數，仍為全球經濟帶來隱憂，但人們對於新價值主張、新生活方式與新工作型態等幸福生活的追求與探索從未停歇，也為市場注入源源不絕的活力與商機。

廣達身處AI變革的中心，深刻理解未來世界對算力的渴求，將見證一個由深度學習與生成式AI驅動的新紀元，一個在各行各業中，通過 AI 提升生產力、效率和創造力的時代。目標將這股力量融入產品與服務之中，讓廣達在這場變革中保持領先、以創新帶動成長。