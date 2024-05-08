七都豪宅單價上漲逾一成 坪數縮小近一成

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隨著房價走揚，豪宅產品也出現面積縮水、單價直線上升的情形，據永慶房產集團統計顯示，七都豪宅五年來平均單價上漲11％，其中以台南、新竹二地漲幅逾二成最高；平均坪數則是同步縮小近一成；總價上漲的情形則以台南、桃園較為明顯。

永慶房產集團統計顯示，七都豪宅的單價除了台北市和新北市漲勢相對溫和，分別只有6.9％和8.2％以外，其餘各都漲幅均在10％以上，台南高達26.2％、新竹亦達21.1％。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，豪宅產品雖然並非此波景氣多頭的主流產品，不過價格也隨著整體房價上漲而起伏，以單價來看並不若主流標準住宅產品漲勢強勁。

陳金萍表示，新竹是台灣高科技產業重鎮，新竹縣市所得居全台前二高，竹科高資產族群豐沛的所得能力，顯著推升新竹縣市豪宅單價，此外，台南市豪宅成交主要集中在東區、北區等核心城區，除了有平實重劃區開發、台南捷運等建設利多因素，推升其豪宅的房價水平，加上相比其他都會區，其豪宅單價基期較低，因此漲勢相對明顯。

從坪數來看，七大都會區豪宅均出現面積縮水現象，五年間平均縮水近一成，從146.9坪縮小至133坪，各都坪數減少約10～15坪左右，台南市縮水16.8坪最多，不過台南豪宅的平均面積160.7坪，仍是七都最大。

陳金萍指出，隨著原物料和營建成本的持續上升，建商亦選擇縮小豪宅坪數以抑制豪宅總價大幅攀升，再加上近年來房價上漲明顯，過去不屬於央行豪宅定義的住宅也紛紛晉升豪宅之列，許多因此被納入「新豪宅」的房屋面積原本並非豪宅規格，多為傳統中大坪數住宅，使豪宅統計面積更形縮小。