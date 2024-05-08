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《基金》分散風險重要性提高 永豐投信推創新醫療多重資產基金

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【時報記者任珮云台北報導】永豐投信總經理濮樂偉表示，今年全球股市大漲下，尤其是科技股，在估值偏高下，分散風險在投資組合上的重要性升高！有鑑於醫療是一個很特別的產業，每一個人大概都會使用到。即便你是一個有運動習慣的人，你也還是免不了要去醫院，所以我們覺得它是投資項目中很重要的一環。永豐投信今年全新推出聚焦於醫療行為轉變所帶來的「醫療平台、設備、通路」的投資趨勢，「永豐創新醫療多重資產基金」透過多元資產投資策略，建構分散風險之投資組合，協助投資人在震盪行情中，掌握未來醫療產業新商機。該基金將在5月27日開募！

永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰指出，這檔新基金，瞄準創新醫療產業帶來的投資機會，超前佈署「TOP」三大投資契機：

T代表Timing,當升息接近尾聲，通常是經濟成長動能相對趨緩的時候，金融市場震盪也相對較。此時，醫療照護產業較不受到經濟逆風影響，產業相對穩定，而目前已來到升息尾聲，因此正是布局的好時機。

0代表Opportunities，全球正面高齡化、醫療量能短缺健康意識抬頭及創新科技的突破，醫療需求與日俱增，且透過AI、物聯網科技打造的數位醫療服務，加快醫療院所效率、服務體驗，相關技術、設備等未來商機值得期待。

P代表Progress，隨著科技續進化，民眾的醫療行為從傳統走向智慧，產業的商如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，並且在新冠疫情下，創新醫療服務快速普及，因此民眾醫療行為的轉變，催生了創新醫療新商機。

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