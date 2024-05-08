《國際產業》AI狂潮點燃 亞太資料中心併購交易佔逾半數

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】隨著人工智慧(AI)的繁榮，推動對數位基礎設施的需求，全球私募股權投資者和資產管理公司正準備迎接亞太地區資料中心相關的數十億美元投資和併購活動。

隨著企業和政府對AI不斷增長的需求做出回應，要求提供更多的資料容量，亞太地區的交易活動正在加快速進行。

根據LSEG資料，包括日本在內的亞太地區，今年以來資料中心市場上的併購交易金額達到8404.7萬美元，佔全球交易的半數以上。

而在2023年，亞太地區的資料中心交易達到創紀錄的34.5億美元。今年預計將超過這一數字，此外至少還有幾筆宗大型交易正在籌備中。

投資巨頭黑石(Blackstone)在內的金融公司，據外界瞭解，他們正在尋求收購雲端基礎設施供應商AirTrunk，而後者在澳洲和其它地區擁有11個超大規模的資料中心。

消息人士指出，AirTrunk的所有人、麥格理集團(Macquarie)和加拿大的公共部門退休金(PSP)投資委員會計畫將AirTrunk的估值提升至150億澳元(約合98億美元)，這可能是今年以來亞洲最大的資料中心併購交易。

Cadence諮詢的總經理Garren Cronin表示，人工智慧革命正在對高品質資料中心的容量產生前所未有的需求。此前Cadence在四月還為澳洲資料中心營運商NEXTDC的8.61億美元融資提供了諮詢服務。

Cronin說，預計亞太地區未來3至5年需要建設的新容量會令人難以置信，「我預計，2024年資料中心領域的交易量將增加」。

微軟在上周表示，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，以擴大雲端運算和AI服務在亞洲的覆蓋範圍。

微軟同時在上周三說，將在泰國開設首個亞洲的資料中心。而在一天之前，微軟宣佈在印尼投資17億美元，用於建造AI和雲端設施。

據新聞報導，亞洲其它潛在交易包括國有的印尼電信(Telkom Indonesia)，可能出售價值10億美元的資料中心業務。此外，日本的NEC也在考慮5億美元的資料中心出售。

印尼電信投資人關係的資深副總裁Ahmad Reza在週三說，公司對策略合作夥伴關係持開放態度，並已經探詢了幾個潛在合作夥伴，預計今年底將完成此一程序。

NEC則拒絕提出評論。