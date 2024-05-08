萬科繼續瘦身 拍賣深圳灣超級總部土地

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中國房地產開發商萬科陷入債務危機，積極變賣資產。陸媒報導，萬科以掛牌方式公開轉讓深圳灣超級總部土地，當年萬科以人民幣31.37億元（約新台幣139億元）購入該土地，現在以起始價22.35億元出售。

澎湃新聞今日報導，據深圳公共資源交易中心官網訊息，位於深圳灣超級總部基地「T208-0053」宗地使用權掛牌轉讓，起始價為22.35億元，競價階梯為1,000萬元。

據悉，該土地是萬科企業股份有限公司於2017年12月，以底價31.37億元購入，土地面積19,227.53平方公尺，性質主要為商業辦公等。

但公開訊息顯示，該土地的建設項目已停工。報導引述萬科方面表示，此次掛牌轉讓該土地是公司「堅決推進瘦身健體一攬子方案的落地舉措之一」。該土地是該公司在行業「快速發展階段」獲取的商業辦公項目，原計劃供深圳員工辦公使用。

萬科表示，因應當前行業形勢已發生重大變化，公司計劃不再建設該項目，因此擬對該項目進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的占用，聚焦資源做好、做強三大主業。

報導表示，今年4月14日，萬科在投資者交流會中表示，從總體經營情況來看，當前萬科的確遇到階段性經營性困難，流動性短期承壓。

4月30日，萬科召開2023年度股東大會。萬科董事會主席郁亮表示，該公司已制定瘦身健體一攬子方案，統籌好降負債和高質量發展，未來2年削減付息債務1000億元以上，未來5年付息負債總規模要降一半以上。

郁亮表示，後續萬科除了綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大優勢主業外，將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。萬科堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計劃每年完成200億元。

萬科因出現債務危機，已遭信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」，以及另一家信評機構標普列入負面信用觀察名單。