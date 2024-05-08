巴菲特大賣蘋果 最成功投資淪燙手山芋？美媒爆背後難題

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【中時新聞網 邱怡萱】根據「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威第一季財報，該公司大舉拋售13%的蘋果股票，持股價值從1,743億美元降至1,354億美元，但蘋果仍然是最大持股部位。《華爾街日報》撰文指出，蘋果曾是巴菲特昔日「最成功投資」，如今卻淪為燙手山芋。

巴菲特持續減持蘋果，波克夏第一季財報揭露，持有價值1,354億美元的蘋果股票，估計大約7.9億股，波克夏已連續第二季減持蘋果股票，去年第4季賣出大約1,000萬股。

外界過去認為蘋果是巴菲特最成功的投資之一，波克夏過去藉由投資蘋果獲利高達1,350億美元，投資公司Cheviot Value Management計算，波克夏從蘋果獲得的年化報酬率超越26％。

但現在蘋果遇到瓶頸，美股那斯達克、S&P 500等在今年走勢向上，但蘋果股價今年卻一度約下滑10％。蘋果面臨眾多問題，包括歐美對蘋果反壟斷審查、大陸市場出現衰退，以及發展AI相對緩慢等。

報導提到，巴菲特已經高齡93歲，之後的接班人該如何處理龐大的蘋果股份將是難題。波克夏股東達倫．波拉克（Darren Pollock）示警，蘋果的市值較高，較容易被監管單位盯上，加上成長速度趨緩，現在持有蘋果股票風險變得更大了，可能影響波克夏的業績。