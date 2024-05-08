全球智慧製造風潮興起 即起報名貿協智慧工廠商談會 搶商機

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隨著工業4.0智慧製造風潮持續興起，臺灣企業積極開發各類智慧應用解決方案，為掌握全球商機，外貿協會受經濟部國際貿易署委託，於今（113）年8月21日在臺北國際會議中心（TICC）辦理「智慧新應用合作商談會—智慧工廠」。洽談會已開放報名，額滿將提前截止。

這場盛會不僅是我國業者搶攻商機的絕佳平臺，也將帶動與國際買主間的交流合作，有助提升我國企業競爭力，並推動整體智慧製造發展。

參與本次活動的買主來自美國、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國等15國26家知名企業，涵蓋廣泛的產業範疇及採購需求，包括生產流程自動化設備、智慧化工具機、智慧倉儲及物流、電子設備等多元採購項目。

多家重量級企業參與此活動，包含日本T商成立近70年，特地派員來臺採購機械、工具等相關設備及配件。泰商P商專注於產品移動設備及溫控業務，此次洽尋ASRS系統、自動物料搬運設備供應商。柬埔寨W商專注於倉儲儲存解決方案，尋覓冷庫設備、堆高機等物流設備可靠供應來源。此外，韓國N商則有意採購工業電腦包含顯示卡、網路卡、影像擷取卡及記憶卡等，以利對其韓國各產業客戶提升更優質的IT服務。

有興趣參與洽談之企業可至貿協「採洽易」網站（https://reurl.cc/QRj809）查看資訊並報名。