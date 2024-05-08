靈鷲山嘉義中心水懺暨浴佛法會 如法拜懺內淨自心

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靈鷲山嘉義中心5月5日在嘉義高中舉辦「慈悲三昧水懺暨浴佛法會」，法務法師領眾共修千年懺法，如法如儀虔敬拜懺，祈願一念清淨的懺悔之心，三昧法水滌淨罪業，解碼累世生命記憶，轉換業力解冤釋結；同慶佛誕與佛結緣！法會浴佛壇城莊嚴，人人歡喜以香湯浴佛，滌心明性，同沐佛恩，感受佛陀降臨人間的法喜。

5月是感恩的日子，可以報佛恩、親恩、眾生恩。嘉義市政府社會處處長李思賢到場感謝靈鷲山嘉義中心致力各項公益慈善、關懷地方，舉辦法會守護嘉義市民，積極實踐開山住持心道法師推動的「生命和平、靈性生態、愛地球愛和平」理念。她說，嘉義人很有福氣，有嘉義中心這一處正法弘傳、三寶常住的好據點，希望正在籌建的講堂，工程順利完工，嘉義人人學佛、處處有寶地，同時祝福摰愛偉大的媽媽母親節快樂。

5月15日（農曆4月8日）是釋迦牟尼佛聖誕日，也稱為「浴佛節」，靈鷲山各地講堂分院陸續舉辦浴佛祈福活動，嘉義中心提前慶祝佛誕，上午8點30分，在莊嚴的灑淨儀式後進行浴佛大典，唱誦〈浴佛偈〉，用佛水灌沐佛身，也淋淨自己於五濁惡世所受的塵垢、淨除無明煩惱。隨即連續6小時念經聞法，共修《慈悲三昧水懺》，一心至誠禮懺、解冤釋結，消除往昔罪惡，回向無上菩提，法喜充滿。

用懺法轉化生命中不好的記憶

靈鷲山開山住持心道法師說，所有的行為都會成為生命記憶體一部分，過去所做的一切善業、惡業都會成為因果，唯有從當下懺悔做起，才能轉化因果、清淨身口意。學佛的人要常常拜《水懺》，要懺悔內心不好的記憶和過去所犯的錯誤，用懺法轉化生命中不好的記憶，用懺悔洗淨心中垢物，懺悔之後，障礙消除了，就開始轉善業，心就會開闊，福氣自然就來了；沒有懺的話，就像水管塞住一樣，福氣流不進來。

外浴太子，內淨自心！現場與會善信眾說，浴佛時很感動，讓人彷彿穿越時空，回到2500多年前，與初生的佛陀相遇，深結佛緣；殊勝法會以法相會，為歷代祖先或冤親債主同求懺悔，經由拜水懺去除垢染，獲益最多的其實是自己，透過自淨其意心生懺悔，發起無我廣大的菩提心，功德回向給法親眷屬，希望闔家安康順利。

匯聚善心善緣！法會捐贈100份白米、食用油、醬油等物資，給嘉義市弱勢家庭和民眾，嘉義中心監院寶曜法師說，《水懺》是懺悔心念、化解累世業障最迅速最普及的法門之一，當下領會、現世即可得利益，齊心共修，同心祈願三昧法水為大眾開啟心中的慈悲利他心，凝聚全球靈鷲人禮懺善業功德，共同推動善心善念力量，希望將「關心、愛心、慈善心」擴散到每個角落，普利一切有情，發揮宗教濟世利人、安定人心的力量。