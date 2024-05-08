散布影響農產品交易價格謠言 立委提案最高罰千萬

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散布影響農產品交易價格的不實謠言或訊息，依《農產品市場交易法》可裁罰6萬至30萬罰鍰，立委認為罰緩過輕，提案將上限提高至1000萬，農業部則建議上限改為50萬，因罰鍰金額有爭議，立法院經濟委員會決議保留到朝野協商。

現行《農產品市場交易法》規定，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，任何人也不得故意散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息，違反者可分別處6萬至30萬元罰鍰。

民進黨立委陳冠廷8日在立法院經濟委員會表示，網路時代訊息傳遞快速，有心人士透過網路平台散布謠言、惡意訊息，不只造成恐慌，也使得市場價快速波動，但只能開罰6萬至30萬元罰鍰，過於輕微，為有效遏止壟斷、操縱價格的不實訊息，故提案「農產品市場交易法第35條條文修正草案」，針對上述2項行為的罰款上限提高至1000萬以及3000萬元，以確保農產品市場的公平交易。

法務部表示，罰鍰額度上下限差距倍數以3倍至5倍為宜，必要時可提高到6倍至10倍，《農產品市場交易法》的罰鍰級距不宜過大。另外，《農產品生產及驗證管理法》及《糧食管理法》都有針對散播不實謠言或訊息裁罰6至30萬，如果立法院只處理《農產品市場交易法》，會有立法一致性的問題。

民進黨立委邱志偉認為，可將《農產品市場交易法》下限提高，罰鍰級距採用5倍或10倍，例如開罰30萬至150萬或者30萬至300萬。

農業部長陳駿季回應，希望裁罰下限能維持6萬，裁罰級距改成10倍，也就是違反「農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益」者，開罰6萬至60萬，違反「任何人也不得故意散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息」，則開罰6萬至50萬，如果委員認為罰鍰要一致，可改為兩者皆6萬至60萬。

但陳冠廷強調，開罰6萬至60萬罰鍰太輕，希望調整上限，否則法條失去嚇阻意義；國民黨立委楊瓊瓔則表示，壟斷農產品價格的行為相當嚴重，不贊成農業部便宜行事，讓兩項違法行為的罰鍰都一樣。

經討論，立法院經濟委員會決議，照陳冠廷提案通過，但裁罰金額保留到朝野協商。