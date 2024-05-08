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平和環保預計5／17以每股55元在創新板掛牌上市

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平和環保（6771）創新板初次上市普通股股票承銷案，採全數競價拍賣方式辦理，於今（8）日完成，預計5月17日以每股55元掛牌上市。

平和環保今日在興櫃市場以80.2元下跌1.64％作收，收盤均價為80.23元。

平和環保創新板上市共辦理競拍1,700張；此次參與投標單筆數計678筆，合格標單共491筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日於證交所完成電腦開標，並全部順利拍賣完成，開標結果最低得標價格65元，最高得標價格75元，得標加權平均價格68.66元，承銷價格55元。

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