第九屆星級溯源餐廳頒獎典禮圓滿落幕 AMOT響應淨零碳排推動永續農業成效卓著

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第九屆星級溯源餐廳評鑑於昨(7)日假大直典華舉行頒獎典禮，現場貴賓雲集，農業部與其所屬單位、行政院食安辦公室、環境部、及外交部NGO國際事務會等部會長官皆蒞臨指導，共同見證AMOT宣布後十年響應COP28「阿聯農糧宣言」理念，實踐守護食安、轉型農業、減緩氣候變遷、維護地球永續新目標！

台灣農業跨領域發展協會(AMOT)在農業部支持下，響應其推動淨零碳排及產銷履歷驗證制度的政策，除持續媒合包括產銷履歷及有機食材進入溯源餐廳通路外，更於2023年推廣溯源食材運輸里程碳排揭露服務。歷經11年努力至去年底已累計逾1,200家溯源餐廳使用產銷履歷，以及有機食材總重量達44,434,842公斤，並已開放28家溯源餐廳揭露食材運輸里程碳排數據，成效卓著。

AMOT秘書長張奐雲表示，此屆得獎餐廳有20家品牌獲最高三星級評鑑榮譽。且近期重大食安事件爆發後，協會即進行外食問卷調查，發現消費者選擇餐廳，已從重視美味和CP值轉變為食材來源和新鮮度，其中亦有95.1％會選擇溯源餐廳，更有高達94.5％表示看到溯源餐廳標章會感到安心。這不僅是對該協會投下信任，更是所有溯源餐廳和產地農民們要共同承擔的責任。

理事長林貞代表協會恭喜星級溯源評鑑獲獎者，她指出:「因大家持續的努力，讓消費者擁有眾多令人安心的溯源餐廳可供外食選擇。」得獎者名單如下:

三星級溯源餐廳獲獎企業：麥當勞授權發展商-和德昌、石二鍋、宮保王食品、水月囍樓、大戶屋、港都熱炒、這一鍋、雲品溫泉酒店日月潭、君品酒店頤宮Le Palais、君品酒店雲軒La Rotisserie、和信醫院、光光盒餐、天然茶莊、雙翼食品、台中市大安區農會飛天豬主題餐館、禾馨醫療、禾馨月子餐、立川漁場五餅二魚餐廳、大地酒店月兒彎彎涮涮鍋，及將捷金鬱金香酒店河畔餐廳。

二星級溯源餐廳獲獎者：礁溪老爺酒店、豐盛號、池上木片便當、池農田媽媽養生美食餐坊、靜宜大學食品營養系學生實習餐廳、老四川、豐味棧(古坑)、豐味棧(湖口)、魔法咖哩、台北六福萬怡酒店、臻好食客棧機場店、伊府將鍋燒、甘擔廚房、六兄弟實業(茶自點)、果然匯、憶鵝食(中壢)、Saikabo韓國旬彩料理、這一小鍋、築間幸福鍋物。

一星級溯源餐廳得獎者為靜宜大學-健康緣素。

三星級溯源食品獲獎名單為台中市大安區農會、台中市大安區肉品市場。

星級溯源供應商名單包含台中市大安區肉品市場、梓園農場、梓園碾米工廠、向陽農業生技。

勇於創新、積極開創新品的台中市大安區農會勇奪三星級溯源餐廳、三星級溯源食品及星級溯源供應商等獎項，總幹事蔡建宗指出，因認同協會推動評鑑機制而陸續申請加入星級溯源餐廳、星級溯源食品及星級溯源供應商。農會生產的飛天豬及肉品市場生產的安諾豬，分別取得履歷驗證、AMOT星級評鑑等標章，期間也供應其他溯源餐廳業者，迄今已貼示逾42萬張標章，超過37棟101大樓高度，並勇奪台灣百大伴手禮，及台灣農會百大精品等榮譽。在食安問題頻傳的此刻，更突顯溯源餐廳及溯源食品業者對於食材選擇的用心，及該協會建立的第三方食材追溯機制和星級評鑑制度管理的嚴謹態度。

AMOT秉持受邀出席去年12月杜拜舉辦聯合國氣候峰會COP28週邊會議時，向各國嘉賓揭露台灣溯源餐廳建構「從產地到餐廳低碳溯源供應鏈」十年歷程，深獲與會者重視及合作邀約的成果，持續推動聯合國永續指標「永續消費及生產」，讓民眾更了解個人飲食對氣候變遷影響。感謝2019年即加入的宏碁集團、群益金融集團、台灣高鐵、台糖等40餘家溯源企業，及2023年新增瑞士商Garmin、翰林出版事業、翰林教育科技，與將於2024年中加入漢來美食等不同產業，積極展現對此運動的支持。詳請可查詢官網：https://www.amot.org.tw/enterprise/