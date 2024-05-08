高雄身心障礙者生活狀況與需求調查開跑 社會局提防詐口訣

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高雄市截至今年3月底身心障礙者計有14萬8381人，佔總人口5.42％，為全國第2高，為了解身心障礙者各項福利需求，市府社會局委託高雄醫學大學，自即日起至9月30日止進行「身心障礙者生活狀況與需求調查」，希望市民協助配合，共同為身心障礙者付出心力，優化各項福利服務。

高雄市共有38個行政區，包含桃源、茂林、那瑪夏等三個原民自治區，各行政區因地理環境、經濟型態、社會人文而發展出多元的樣貌，身障者的障礙類別與程度差異，所面臨的問題與需求也相對多元。

社會局表示，因應身心障礙者年齡、身體與家庭狀況的不同，呈現異質性與多元化需求，依身心障礙者權益保障法第11條規定每5年舉辦身心障礙者調查研究，以了解高雄市身心障礙者之身心狀況、生活型態與各項福利需求及福利使用情形，調查結果將作為市府各單位盤點檢視各項身心障礙福利資源之資料基礎，以優化各項身心障礙福利政策以更貼近身障者的需求。

此次調查由高雄市政府社會局委託高雄醫學大學辦理，調查期間自即日起至9月30日止，將抽樣訪問設籍高雄市身心障礙者，就居住狀況、休閒活動及交通狀況、生活起居狀況、家庭經濟狀況、醫療照顧及福利服務需求、教育服務需求、就業與訓練及工作現況等進行訪談。

社會局鼓勵市民積極配合調查訪談，如接獲調查約訪，市民可請訪員出示訪員證及社會局公文，確認是否為社會局委託之專業訪員。

社會局另提醒民眾注意，這次調查的訪員皆經過專業訪員訓練，絕不會要求受訪民眾提供信用卡及存摺帳號、密碼等，如遇到可疑情況，請牢記防詐騙「一關、二問、三查證」口訣，即先關上大門避免其進入家門，再詢問「姓名、單位、為何事來訪」，並可運用以下聯繫管道進一步查證：手機0977-449-899洪小姐、手機0912-160-385 汪小姐、高雄市政府社會局（電話07-3368333轉3951）胡小姐及165反詐騙專線。