延宕40年竹科三期達共識 民代提規畫數位學校和世貿館

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準總統賴清德提出「桃竹苗大矽谷」計畫，內政部都委會專案小組日前對新竹縣延宕40年的竹科三期相關議題達成共識，成為縣議會總質詢焦點，縣議員楊昌德建議在竹科三期增加數位學校和世貿館，縣長楊文科贊同提議，但實際執行仍需審慎考慮。

縣議員蔡志環則詢問行政院核定桃竹苗大矽谷計畫，新竹縣有哪些計畫相互扣合？竹縣做了哪些準備？楊文科說，目前桃竹苗大矽谷計畫還未看到具體內容，若缺少竹科三期和台知園區，就不能叫大矽谷計畫，配合未來發展交通很重要，縣府因此提出興建銜接2個園區的科技大橋。

楊昌德認為準總統賴清德提出桃竹苗大矽谷計畫已經行政院通過，將能與新竹縣竹科三期和台知園區互相配合，建議可在竹科三期畫設數位學校和科技世貿館，指數位學校是現今趨勢，可為產業培養高科技人才，竹東有工研院並鄰近竹科，設立科技世貿館也十分便利。

楊文科表示，竹科三期計畫由內政部都委會專案小組原則同意，是很大突破，未來如何搭配整體環境開發使用，需要妥善計畫，新竹縣市是高科技重鎮，確實有條件可設世貿館，便利國內外廠商參展和召開國際會議，至於要設在何處和實際執行仍需審慎考慮。至於數位學校，會請教育局研究規畫。

楊昌德同時建議從竹科力行路興建經竹科三期直達竹東大鄉里的道路，保留高速公路以南區域，可做為新竹縣市的後花園，楊文科贊同開闢道路，改善竹東整體的交通環境，高速公路以南區域未來通盤檢討可做為參考。

縣議員林昭錡則提出竹科三期區段徵收的問題，楊文科指竹科三期已延宕40年，近期中央給予善意回應，是很好的事情，竹科三期屬科學特定區及工業區開發，未來會以產創園區為主，計畫居住人口18000人，住宅社區面積的規畫並沒有像竹北市這麼多，是有法律依據。