新潤「士科大院.」正式公開 義大利遊艇專寵新潤之友

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北士科是繼內湖、南軟之後，台北市最後一塊以科技聚落定位的重劃區華麗拼圖，結合山河平原大自然休閒地貌，揭開北區門戶計劃的豐厚資源。新潤興業為了示範大自然水岸情調，特別自義大利進口千萬級豪華遊艇，未來將視使用情況有條件開放新潤之友共享，提昇客戶的尊榮服務，也分享悠游基隆河的水岸生活方式，接待會館白色透明輕盈也如同一艘遊艇停泊在水岸，打開北士科國際水岸生活場景的想像，為超越大直的壯闊水景揭開神秘面紗。

不僅中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心許多大廠陸續進駐，未來55層金仁寶大樓更已動工，落成後將成為北區101新地標，滿足北士科購物休閒的生活機能。北士科重劃區的開發能量一次齊發，遠較其他重劃區更快， 同時住宅區用地僅有14%不到，新洲美段更以擁有水岸綠景的獨特條件，首發指標個案新潤「士科大院.」一公開即深獲購屋者青睞，有別於傳統水岸以高牆築防的工法，採用與自然共融共好的科技治水工法興築「海綿城市」的作法，透過緩坡填土增加高度，讓堤防結構更為穩固，讓視野延伸到河川綠地，成為真正親水的「超級堤防」，結合4,314坪洲美公園、9,322坪蜆仔港公園、6,957坪雙溪濕地公園，形成北士科最難得的近兩萬坪河岸公園生活景觀。

績優上櫃新潤興業(6186)今年第一季合併營收9.68億元，看好北士科，嚴選新洲美段1,929坪全街廓壯濶美地， 為了形塑地標建築規格，特別禮聘世界一流酒店集團設計鼻祖全球精品酒店造局者HBA，作品遍佈全球80個國家，代表作上海洲際酒店、萬豪酒店、京都四季酒店、新加坡金沙酒店更是赫赫有名，以及參與國家級工程台灣高鐵、台北捷運等公共工程、東京晴空塔的日本營建巨擘大林組打造高品質建築；國內團隊則由美國哈佛大學建築呂建勳建築師勾勒雙塔國際建築外觀美學；千坪景觀委任榮獲美國多年生植物學會頒發的植物設計大賞的太研規劃設計主持人吳書原操刀，從建築國際美學、自然系庭園景觀、豐富多元的飯店式公設為百億大案塑造高端水岸地標價值。

迎接通膨萬物齊漲的年代，日前公開的新潤「士科大院.」已獲熱烈迴響，更推出三房含車訂簽88萬起即可入主北士科水岸的輕鬆早鳥專案，讓客戶更從容活用手上資金，低訂簽、輕鬆置產、高坪效、高品質、高享受，新潤「士科大院.」國際水岸1,929坪水花園地標已成親水生活首航標的。