淡江大學文學院舉辦熊貓講座 邀請德國洪堡大學教授Prof. Vivien Petras主講

淡江大學文學院舉辦熊貓講座,由資圖系邀請德國柏林洪堡大學教授Prof. Vivien Petras,已於5月6日拜會董事長張家宜、校長葛煥昭,將於5月9日上午10至12時在淡江大學守謙國際會議中心有蓮廳,主講:「Open Science and its Benefits and Challenges: an overview from the European Perspective(從歐洲觀點談開放科學的優勢與挑戰)」,她是淡江舉辦熊貓講座以來,第一位女性學者。

Prof. Vivien Petras任教於德國柏林洪堡大學的柏林圖書館與資訊科學學系,2018年起擔任系主任至今,該校創立於1810年,為首都柏林4所公立大學中最古老的大學,2024年QS世界大學排名第120名。其柏林圖書館與資訊科學學系具完整學制,為德國最具規模的圖資相關學系,Prof. Vivien Petras學術專長包括:資訊檢索評估、多語資訊檢索、特定領域的知識組織與檢索、開放科學、開放取用等,在學術界並獲得世界多項榮譽。

Prof. Vivien Petras(右三)拜訪淡江大學董事長張家宜(右四)。圖/淡江大學提供

淡江資圖系主任林雯瑤表示,此次順利邀請其蒞校演講,Prof. Vivien Petras將主講開放科學(Open Science)的概念應用,敘述歐洲和德國在此方面的發展,探討追求開放科學時所面臨的挑戰,包括近來開放科學成果如論文、研究資料等過程中,使用科技工具進行開放協作等,希望能與淡江教師及學生,在教學實務、研究領域及專業學習上,有更多交流互動與收穫。