廖學茂受邀赴法國坎城演講「超越極限，追求卓越」

友邦人壽保險集團日前於法國坎城舉辦2024年度友邦人壽總裁會，富士達保經董事長廖學茂受亞太地區總裁李源祥的邀請出席年度盛會並專題演講。廖學茂以「超越極限，追求卓越」為主題，向來自全球18個不同市場、270位頂尖業務員及100多位分公司總經理及總部的高階主管分享自身從業40餘年的寶貴經驗，獲得全場聽眾的一致好評！

這次友邦人壽總裁會之受邀參加者皆為友邦人壽各地的業務菁英，須達成百萬圓桌會員頂尖會員才有資格參加。然而，即使是身經百戰的業務高手也會有瓶頸，廖學茂以自身經驗分享如何在面對各種困難與挑戰後重新站起再站起並超越自我極限、追求更卓越的人生。

廖學茂認為「人首先要有夢想，夢想決定了人生的高度」，在人生的旅程中，要時時眼看著自己的目標，秉持使命必達的態度，並保持對工作與生活的熱情，即使遭遇挫折，也能一步步向夢想邁進。他也以自己從業務員升到總經理、從五專生終身學習到升任大學講座教授的經驗分享他持續走出舒適圈，勇於挑戰與改變的心態，讓他能歷經41年的職涯仍保持在巔峰。

廖學茂於18年前看到台灣壽險市場的轉變，他認為「不向前進，就會被淘汰」，因而創立富士達保險經紀人公司，帶領優秀的業務部隊為保戶提供專業且客觀的保險商品規劃。經過多年的累積，富士達保經已成為台灣前十大保經公司，年成長率平均20％，廖學茂更兩度榮獲國家品牌玉山獎傑出企業領導人全國首獎、世界華人楷模獎及金鋒獎十大傑出創業楷模等重大獎項。另外，他也不忘提醒有能力者要取之於社會、回饋於社會，他擔任張老師基金會台北中心主任委員多年，出了三本書版稅全部捐出，共計五百萬元，累積捐款超過2000萬，協助募款超過2億，期盼透過他的棉薄之力，能讓社會充滿更多愛的能量。