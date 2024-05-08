「FJ豐傑生醫」712D益生菌M1榮獲專利與創新獎

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MIT品牌「豐傑生醫」在益生菌領域的突破可謂斐然，其旗下產品「712D益生菌」配方「克菲爾益生菌M1」獲得年度發明專利獎，這一殊榮不僅肯定了豐傑生醫團隊的努力，更為台灣生技產業注入了新的活力。

過去市場上的益生菌產品，多注重益生「菌數」和「口感」改進，但豐傑生醫專注於功效成分的研究，其研發的黃金益菌3配方，不僅含有益生菌和益生元，更添加了後生元-克菲爾益生菌M1，讓消費者在每一口都能享受到新鮮好菌，也成為全台唯一同時榮獲「發明專利」和「乳酸菌協會－創新產品獎」2項殊榮的益生菌配方，其後生元「幫助定殖」的效果功不可沒。

近年來，「後生元」的概念逐漸受到關注，而「克菲爾益生菌M1」正是後生元的一種。豐傑生醫表示，我們一直致力於研發真正有感的益生菌，因此我們的益生菌、益生元、後生元都是獨有的專利成分，此次獲獎不僅是豐傑的榮耀，對消費者來說更是有感的保障。

豐傑生醫指出，添加各種調味粉的益生菌，容易導致益菌穩定度不足，公司則打出一條純淨無添加的路線，堅持全功效成分，每包「712D益生菌」絕不添加任何「甜味劑、防腐劑、香料」等，並且最終產品獲得世界級「100%A.A.潔淨驗證」的殊榮，儼然成為純淨和安心的代名詞。

致力於提供高品質的健康與美麗產品，今年豐傑推出了全台唯一「365天退換貨保證」服務，只要是豐傑會員，產品使用後不符自身需求，可免費換貨，若使用一半，皆可退貨。同時，豐傑還推出了「免費美容抵用券」活動，只要在豐傑官網的沙龍專區消費滿2,980元，即可獲得價值1,800元的美容課程。