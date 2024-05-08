台股反彈驚驚漲 法人：短線區間震盪，這時間點有望展開下一波行情

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外資買超23.86億元 三大法人5/8合計買超台股40.76億元

美股靜待經濟數據公布，周二四大指數波動不大，周三台股早盤以低盤開出後一度下殺超過百點，盤面上蘋果新品發表，但台鏈概念股表現相對平淡，AI概念股零星點火，航運散裝族群出現開高走低的巨幅震盪，重電族群則重啟攻勢，尾盤在台積電由黑翻紅帶動下，終場加權指數上漲46.98點、以20700.51點作收，成交量為4190億元。

三大法人今（8）日合計買超40.76億元，其中，外資買超23.86億元、投信買超19.36億元、自營商（自行買賣+避險部分）賣超2.45億元。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增小紅棒，MACD正值擴散，日KD則在向上黃金交叉後延續反彈走勢。

法人表示，這一波攻勢較預期強，從前一波登頂20883.69點歷史新高點後，目前也站穩第一隻腳，以先前經驗分析，後續走勢分為區間震盪、回測第二隻腳之兩種，目前觀察市場資金還是願意在大盤個股輪動地過程中駐守，可見低檔有撐，預估短期在20500-20800點區間震盪，而非回檔。

法人認為，第一季財報陸續公布中，法說會也持續發表對後續營運展望，預估5月中財報公布後，大盤有機會在展開下一波行情，操作上，相關個股走勢漲多高檔回檔整理，5月部分資金湧入非電、傳產的補漲行列，不過基本面驅使，後續漲勢仍看好電子，其中AI仍是重要主流。

（工商時報 數位編輯）

台股拉尾盤 終場上漲46點站上20,700點

台股今天走勢震盪，早盤挫逾百點，最低20547.48點，盤中由黑翻紅，指數尾盤急拉收在20700.51點，上漲46.98點。台積電上漲2元，散熱族群漲跌互見，機器人概念股、觀光股、電機機械股價相對有撐。

台股加權指數今天終場上漲46.98點，漲幅0.23％，收在20700.51點，成交值新台幣4190.12億元。

電子權值股部分，台積電收802元，上漲2元，鴻海以169.5元平盤作收，聯發科收在1095元，上漲50元。

散熱雙雄雙鴻與奇鋐漲跌互見。機器人概念股中，所羅門最高觸及漲停價111.5元，最後以101.5元平盤作收；昆盈上漲約5.38％，以20.55元作收，上漲1.05元，穎漢飆漲停23.9元。

觀光族群部分，國賓攻上漲停，夏都漲幅0.33％、八方雲集漲幅1.43％。

觀察電機機械類股，士電上漲3.86％，亞力上揚3.76％，華城大漲8.69％，樂事綠能上漲4.73％。

（中央社）

20,700到手 台股缺量下這樣布局

台股周三走勢震盪，周三台股開跌49.35點報20604.18點，蘋果新品發表，概念股相對平淡，營建、航運走疲，拉低台股早盤跌至20547.48最低、下跌106.05點，隨後AI概念股零星點火，機器人、重電、觀光、生醫等族群均有抗跌力道，大盤20500有撐，隨後早上11時攻回平盤附近震盪，尾盤台積電拉抬，助力台股攻回20700關卡，大盤翻紅量能略升，收在當日最高，寫下4月12日以來近一個月高點。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台積電強勢翻紅重返800元大關，拉抬大盤指數持續上攻，從4月10日攻上20883.69歷史新高點後，一度大跌回測季線，陷入中期整理，不過近日整理反彈偏強走勢，指數也快速回到兩萬以上整理，雖然多日量能低於月均量，高點套牢區整體仍待時日消化，擴量較慢，短期預估短期震盪往上走勢，以大型電子股、各族群輪漲態勢，後續待量強勢回歸。

周三重電整理後轉強，其挾帶520、綠能題材可期，傳產仍可關注營建的都更、通膨利多，金融則有高股息驅使。重中之重仍為AI相關概念，美國主要指數已反彈回季線，整理過後可望持續向上攻堅，對後續科技股有利，大型股如台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電等均可期，以及相關題材如記憶體、散熱。

技術面分析，周RSI值為50多空分水嶺，先前守在50，並已彈至70，加上周KD值向下開口收斂，即中期調整後偏強走勢。台股雖然面臨中期整理，但快速反彈向上，加上美股轉強，台股AI題材後續強勁續看好，可望帶動再攻20883高點水準，待量放大強攻，甚至挑戰兩萬一水準。

（時報資訊）