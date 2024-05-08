《科技》TXOne Networks完成5100萬美元B輪募資

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【時報記者莊丙農台北報導】TXOne Networks（睿控網安）今日宣布在B輪增資當中總共募得5100萬美元（約為新台幣16.5億元），除了B輪的領頭投資者閎鼎資本之外，和碩集團、中華開發及群創開發貳創投、大亞集團（以及其他B輪投資者）也都繼續加碼。此輪募資首度加入的台灣投資者包括：台杉投資、高林實業、和益化學、厚實策略投資有限合夥以及統一國際開發企業。台灣以外地區投資者包括應材創投和工業技術投資公司（ITIC-Taiwan）的聯合基金。

睿控網安在2021年8月完成A輪募資，並於2022年8月宣布B輪募資，更在今年4月被全球知名雜誌CRN在選入其「10家最酷的IoT資安廠商」（The 10 Coolest IoT Security Companies）名單。睿控網安與製造業龍頭及關鍵基礎設施營運商合作，開發出實用且對工業營運環境友善的資安防禦來保護工業控制系統（ICS）與營運技術（OT）環境。許多OT垂直領域的企業都在TXOne Networks的協助下建置了專為OT場域量身訂做的專屬防禦，以多層次的觀點配合工控設備的完整生命週期，守護著全球3,600多家企業機構的營運，遍及各種產業，包括：半導體、汽車、製藥、食品與飲料、公共運輸、水電公共設施、電子、醫療、礦業與金屬、石油與天然氣，以及航太業。

2024年4月睿控網安更推出一套創新的CPS防護平台：SageOne，這套新的TXOne Networks平台提供了CPS攻擊面管理，完整掌握組織內OT資安態勢，結合進階技術與友善的操作介面在工控場域針對關鍵設備提供全生命週期防護。