勞資共贏新里程碑 富邦人壽與工會簽訂團體協約

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

致力打造尊重、和諧溝通的職場環境，富邦金控旗下富邦人壽與富邦人壽工會簽訂團體協約，5月8日舉行簽約儀式，由富邦人壽董事長林福星、富邦人壽工會理事長闕念祖代表雙方簽訂，行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市政府勞動局副局長江明志、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等多位貴賓，亦親臨見證保險業勞資共贏的重大里程碑。

互信互重成就勞資和諧 具體措施保障員工權益

富邦人壽董事長林福星表示，企業強大的競爭力來自於正向、積極的員工，唯有勞資雙方建立互相尊重和信任的基礎，公司才能永續發展；本次與工會簽訂團體協約，納入多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，具體實踐對員工關懷與照護之承諾，確保員工權益完善，不僅促進企業進步，對於保險業也具有指標意義，致力使勞資關係穩定與職場和諧，實現「正向力量 豐富生命」企業理念。

此次團體協約歷經近二年時間研議，雙方順利達成共識，簽訂多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，包括：職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金，以及優於法令之每胎10萬元生育補助、每年1.5萬元育兒補助等，更將員工持股信託福利，正式納入團協條文以保障員工福利。

連續13年獲選為「最嚮往加入的壽險公司」

根據《現代保險雜誌》針對全國財金保險系所畢業生之就業意願調查，富邦人壽13連霸保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」內勤組、外勤組冠軍，均以勾選率超過五成比例位居業界第一，深獲社會新鮮人一致肯定與青睞。

富邦人壽12度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」殊榮，身為國民品牌，富邦人壽相信多元、公平、共融企業文化與作為，將引領成為友善平權的幸福企業，不但能提升員工的幸福感與投入度，也能帶動組織的創新與成長，同時藉此擴大社會影響力，落實推動社會永續的重要使命，落實公司治理及善盡企業社會責任等ESG目標。