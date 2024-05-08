青青國際餐飲嚴選正官庄六年高麗蔘入湯

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首創「婚禮一條龍」服務聞名的「青青國際婚宴餐飲集團」，創辦至今的 32 年當中，持續求新求變，繼以全台第一家引進「歐式戶外婚禮」，滿足更多新人們的需求後，如今更將攜手知名國際品牌「正官庄」雙強聯手，研發推出「台式風味蔘雞湯」；不僅如此，集團旗下代表宴客菜色「金鳳凰雞湯」，也將加入來自正官庄的頂級韓國人蔘，款待親友絕對是面子裡子雙贏！

此次與「正官庄」合作，是因「青青國際婚宴餐飲集團」相中他們頂尖的研發團隊致力於研究高麗蔘帶給人們的健康元氣，同時也向全世界證明韓國高麗蔘之價值，成為舉世聞名的滋補食材之一。一般人蔘收成期為播種後 4到6 年，不過因為培育 4 年後的人蔘容易腐壞、需特殊照護，一般農民為減低風險，就會把 4 年根人蔘直接採收售出，但事實上高麗蔘需長至 6 年才會充分熟成、養分最完整，生長超過 7 年又會變形，正官庄因此嚴選「六年根」高麗蔘，就是要讓極品人蔘的精純品質，能最好的帶給大家。

「青青國際婚宴餐飲集團」鄧台生主廚指出，由於台灣與韓國都有在春夏滋補的文化，所以決定與正官庄攜手研發推出「台式風味蔘雞湯」（每鍋 2980 元，需於三天前預約），精選在中醫學中被認為具有補氣養血、溫補元氣作用的台灣在地食材，包括性溫的土雞、紅棗、糯米以及大蒜等，與韓國高品質人蔘結合，有助提高身體的免疫力，同時達到增強體力與精神的目的，絕對是一道獨特又美味的養生湯品。

凡於 2024/5/10 (五）-13（日）訂購母親預定桌菜每桌 12888+10%，加購價 1,000 元即可享升級包含「台式風味蔘雞湯」以及包含「干貝鮑魚沙拉盅、花膠筒燉佛跳牆、泰皇咖哩焗龍蝦、摩卡咖啡豬肋排、田園四季炒時蔬、櫻蝦荷葉糯米雞、原味法式千層派、繽紛四季水果盤」共 9 道菜的豐富饗宴。不只是食補，喜宴菜更能代表主人家的心意！在婚宴上，營養豐富、清澈透亮的雞湯，象徵著婚後生活的豐盛和美好，新婚夫婦喝下這碗雞湯後，象徵著未來的新生活充滿希望，因此若採用世界級的韓國人蔘來款待親友，情誼之重自是不言可喻！「青青國際婚宴餐飲集團」因此將婚宴代表菜色「金鳳凰雞湯」與韓國高麗蔘相結合，濃香撲鼻、滋味濃厚之餘，更能增加風味、補氣養生！

婚宴日期 2024/12/31 日前，桌價 21,000 元起即可啟動正官庄青青限定菜單，亦可與宴會企劃討論客製升級！ 即日起，網路預約洽詢青青集團旗下品牌「青青食尚花園會館、青青風車莊園、青青格麗絲莊園、青青星光Ｗedding」還可獲得讓新嫁娘好氣色的「正官庄高麗蔘野櫻梅飲」一份。數量有限、贈完為止。

「青青國際婚宴餐飲集團」創辦人吳永強本身就是餐飲出身，過去更曾號召 30 間餐飲業者組成「台灣米其林美食顧問公司」，廣邀各國名廚來台交流授課，在餐點上面絕不馬虎，集團旗下會館軟硬體也都持續升級，因為他認為：「無法維持創新，再好的東西也無法永遠吸引人。」本次攜手「正官庄」聯名合作，自然也是希望將最優品質的世界級食材，提供給在地消費者們，同時也能讓菜單更有新意、吃出不同的異國風味，期盼透過這次聯名合作，增加客人對青青集團的印象，跳脫傳統、創造全新市場。