台中首座捷運宅單價標破6字頭 2年來最高價差逾2倍

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台中第一座捷運共構宅「冠德文心綻」今（8）日舉辦第二批標售案，共標脫9筆，標脫單價落在54.4~64.2萬元之間，溢價率最高達到22.6％，9筆標脫均價為59.4萬元，顯示市場對該區域認知價格已逼近6字頭。

而此次標售案與去年底首批標售相隔約半年時間，第一次標脫單價落在50.7~59.5萬元，溢價率約5％~19％，從價格的增幅亦可看出捷運宅的升溫趨勢。

觀察內政部實價登錄網，「冠德文心綻」總戶數共200戶，已實登揭露173筆，加上今日9戶標脫，推估全棟僅剩10餘戶可售。而該案2022年預售時期，最低單價曾出現26.7萬元，與今日標出最高單價64.2萬元相較，2年時間最高價差達2倍以上。

最厲害的是，標號第11號的B03-26F，僅高出底價4,117元，以總價2,879.7萬元得標，換算單價58.4萬元，房屋坪數49.31坪。

觀察後續台中捷運綠線聯開案中，還有G6文心崇德站、G8a文心櫻花站、G11南屯站等三處規劃有住宅產品，上述三案皆由日勝生（2547）集團拿下，對台中都市發展與軌道經濟信心十足，目前三處聯開案都在規劃中，預計文心崇德站及文心櫻花站將先行銷售。

不只市府捷運聯開案獲得滿堂采，民間開發商對TOD大眾運輸導向的規劃案更是前仆後繼，例如涵蓋三個捷運站點的北屯機捷特區，未來就有大城、富宇、遠雄（5522）、惠宇、鉅虹、雙橡園等約10個案預計推出。

而豐邑機構逐捷運開發的觸角更擴及綠線、藍線共5個站點，包括文心崇德站的「文心Olive」、鄰近文心中清站的台日大樓、鄰近南屯站的「大墩四街新案」，以及鄰近大慶站的「樂田段案」等等，更是率業界之先，佈局場站周邊的商用SOHO產品，如北屯機捷的「浩瀚創立方」與台中東區「浩瀚湖濱城」，搶攻「出站即上班」的辦公商機。