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CHAUMET母親節珠寶 為媽媽獻上冠冕

  • 中時即時 陶福媛
CHAUMET以冠冕為靈感打造Josephine Aigrette系列戒指。（CHAUMET提供）
CHAUMET以冠冕為靈感打造Josephine Aigrette系列戒指。（CHAUMET提供）

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專為歐洲皇室打造冠冕的CHAUMET珠寶，在母親節為偉大的母親獻上Josephine Aigrette系列珠寶，設計靈感源自拿破崙永遠的情人約瑟芬皇后的冠冕，彰顯柔美女性氣質，以冠冕歌頌母親的偉大。 除了鑲鑽奢華款的Josephine Aigrette系列珠寶，CHAUMET在母親節也推出融入珍珠元素的Josephine Aigrette系列作品，珍珠孕育的過程艱辛，就如同母親孕育養育子女一般，更能傳遞真摯情意。

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