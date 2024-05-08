台北福華線上旅展開跑！攜華航推大禮包三重送 六款中西美食餐券990起

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超前部署暑假商機，台北福華飯店線上旅展正式起跑，自即日起至5月31日全面開賣單店住宿券3,950元，以及多達六款中西美食餐券990元起。台北福華並攜手華航空共推「豪華大禮包」三重送，凡7月底前持華航登機證入住台北福華，皆可享免費升等至價值1.7萬元的尊爵套房。線上旅展購買台北福華住宿券、可抽華航美國西雅圖商務艙機票一張，；另在「TTE2024台北國際觀光博覽會」展現場持福華聯名卡至華航攤位購機票可享點數三倍贈送，強強聯手積極搶攻國際旅客市場。

台北福華大飯店和中華航空在TTE旅展聯合祭出空前獨家優惠，大手筆打造住宿與飛航驚喜升級的豪華旅遊體驗。不限國籍旅客只要持華航登機證住宿台北福華，即有機會免費升等至尊爵套房，入住配備多款精品傢具的古典花梨木風味房型，享受The Rosewood Club尊爵專屬禮遇（包括免費享用Rosewood Lounge茶點、使用會議室與洗燙衣等服務）。同時，購買台北福華住宿券，就可參加華航將於7月14日全新開航的西雅圖來回豪華商務艙機票抽獎，搶先搭乘最新款A350-900客機，在創新元素打造的高雅機艙內，享受可180度全躺平的獨立私人空間以及華航獨創的高空Sky Lounge禮遇，包括品嚐豐盛的美酒佳釀、台灣高山茶食及誠品書局精選書籍等）。

此外，館內擁有台港浙和西式自助百匯四大美味老字號餐廳的台北福華，也一次開賣六款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」旅展價每張3,499元，買五贈一優每張惠價2,915元，鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」旅展價每張15,888元，買十贈一每張優惠價14,443元，以上兩券皆可通用珍珠坊、蓬萊？與江南春三大老字號中菜餐廳！另還有目前正推出以美國德州與墨西哥風味料理為主題的彩虹座自助餐，共有「彩虹座通用自助餐券」旅展價每張1,450元、「彩虹座午／晚餐套票」旅展價每套五張共7,000元和「彩虹座下午茶套票」旅展價每套五張共4,500元三種方案選擇，以及「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」旅展價1,150元，即可享用數十道道地港式美食吃到飽。

台北福華線上旅展自即日起至5月31日開賣，於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售，線上電子餐券即買即用。另此次專案之中華航空登機證升等優惠方案，每日適用之尊爵套房房間數有限、贈完為止，將視當日房況為準。