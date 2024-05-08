台驊Q1營收五季新高 每股賺1.88元

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台驊控股（2636）今（8）日公告2024年首季財報，旗下海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底，帶動首季營收46.57億元、年增38.31％，寫近五季新高，加上利息、匯兌收益挹注，稅後純益2.89億元、年增9.36％，每股稅後純益（EPS）1.88元。

紅海事件帶動歐、美及地中海航線運價上漲逾倍，加上全球終端零售重建庫存需求，台驊海運事業群第一季營收25.76億元，年增55.20％，是集團營運成長關鍵；空運事業第一季營收9.86億元、年增34.04％，則受惠美國電商進口需求熱絡，陸續完成多趟包機業務。

由於全球電動車競爭白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲週轉動能，在美國及澳洲鋰礦砂大廠持續佈建庫存下，台驊第一季江船貿易及倉儲收入成長，內貿物流事業群第一季營收7.76億元、年增15.53％；此外，遠東至歐洲、地中海運價較去年同期倍增，考量運行時間成本，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，台驊鐵路事業群第一季營收3.18億元、年增6.82％。

展望第二季，台驊表示，運力供過於求趨勢未變，但紅海事件促使多數航商仍以繞行好望角做為亞歐往來航道，搭配嚴格控艙，短暫縮減運力過剩缺口，同時透過加徵綜合附加費（GRI）確保運價維持在獲利水平之上。

今年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價優於去年，同時中國第一季經濟成長超於預期，美國消費力道仍然強勁，未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金周假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第二季營運。

海運市場的不穩定和中國大陸電商的崛起，則是推升航空貨運增長的關鍵。台驊空事業部第二季營運以電商貨為主流，快時尚電商運輸方式影響航空貨運需求和運價甚巨，台驊空運團隊取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，同時複製打入中國電商龍頭供應鏈經驗，第二季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，擴大營運表現。

由於鋰離電池去年價格大跌，台驊預計中國大陸新能源車企將趁勢拉貨建倉，可望帶動第二季倉儲週轉率，並提升倉儲收入；江船運輸為內貿物流營運主體，搭配供應鏈上下游加工品物流及配送運輸，今年仍以二位數增長為目標；子公司聯宇達方第二季起參與國際化學品大廠倉儲物流競標案，同時與中國大陸綜合性企業集團洽談倉儲及配送業務合作可行性，搭配鋰礦砂、特殊化學及快銷品業務追求成長。

由於紅海危機持續，考量運行時間成本，中歐班列作為廠商出口歐洲替代方案之一，4、5月整體出口訂艙量較去年增長，通往重慶、成都班列滿艙；同時土耳其及喬治亞等新興市場開發成效已逐漸展現，中亞市場亦新增2間代理商合作，第二季營運淡季不淡。