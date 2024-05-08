阿里林鐵7／1全線通車 16位專業解說員組隊深化觀光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

阿里山林業鐵路7月1日將全線通車，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別成立1支導覽解說隊，經過3階段培訓和考核，遴選出16位對鐵道歷史、林業文化十分專精的優秀導覽解說員，讓解說服務再升級。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路是國家重要百年文化資產，不僅珍貴，也深受國內外遊客喜愛。林鐵文資處自成立以來，在保存文化資產的基礎下，致力提升鐵路設施設備安全，遊客服務品質也不妥協，除修復百年蒸機，新購、改造車廂、導入美學，車站設施設備也改善提升，2023年更重啟導覽解說員培訓計畫，現配合全線通車，又遴選出16位優秀導覽解說員。

林鐵及文資處指出，要成為阿里山林鐵導覽解說團隊成員並不容易，首先必須是林鐵及文資處的志工，具備對林鐵知識與沿線環境掌握外，尚需通過多元課程培訓、筆試、口試及實地演練3階段嚴格考核。

林鐵及文資處說，16位脫穎而出的導覽解說員，解說經驗豐富，最長服務年資達15年，成員風格溫暖親切、生動活潑、互動性強等各具特色，過往服務期間就已獲得許多遊客喜愛。

林鐵及文資處表示，導覽解說團隊的成立，除了機關把關外，也為遊客、旅行團體及業者的導覽品質掛保證，讓搭乘林鐵不只是觀光旅遊，更希望藉由導覽解說員的暖心親切的服務與知性傳遞，用文化深化觀光，一起發掘林鐵的文化價值。

阿里山林鐵導覽解說隊為林鐵及文資處培訓、認證的團隊，具備公開透明的收費標準與完善申請與管理制度，民眾可在遊程14天前來電預約，即可安排、成行。