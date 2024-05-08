松本清南台灣搶市 母親節前夕進駐漢神百貨

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日本人氣連鎖藥妝店松本清自2018年強勢登台，2023年底開始積極往中南部展店，8日母親節前夕將盛大進駐高雄漢神百貨搶攻南台灣藥妝市場，松本清主打日式精緻服務與多元化日系商品，與漢神百貨店強強聯手，打造令人備感尊榮的全新精品級氛圍。

開幕期間正逢母親節前夕，歡慶盛大開幕與慶祝母親節，松本清推出多重優惠，5月8日至5月12日開幕首五日，來松本清漢神百貨店消費即享85折優惠、消費滿688 贈送松本清獨家托特提袋。5月8日至5月19日開幕期間，除精選多款商品破盤超低價，消費滿1,000元加贈松本清百元抵用券，讓高雄地區顧客買愈多省愈多。

針對松本清會員更有超優惠加碼活動，5月8日至5月12日松本清會員獨享開架彩妝77折，5月8日至5月19日開幕期間，松本清國際會員消費滿千再加碼贈送紅利點數5,000點（紅利點數100點可折抵消費金額1元，5,000點等值50元），等同松本清會員在開幕期間消費滿千元最高可獲等值150元回饋，只要提前下載台灣松本清App，就能在結帳前，秀出會員條碼立刻使用各項尊榮的會員優惠。

松本清高度重視本次在高雄開立第二家門市，特別與日本同步搶先全台灣開賣獨家新保養品牌KNOWLEDGE，秉持著變美不再是女性的專利，KNOWLEDGE以男性及混合性膚質為出發點，提供適合男性生活型態適合男性使用的系列保養品，品牌名稱KNOWLEDGE的代表涵義，除了提供男性保養品的新常識外，並包含了提供給注重保養的人士皆所認同的正確保養知識。

同時松本清漢神百貨店更規畫盒玩公仔商品專區，打造童趣歡樂的購物氛圍，不分大人小孩皆可以享受購物的樂趣；並有完整日本寵物商品專區，主人挑選自用商品的同時，也可以一站購足毛孩喜歡的零食，讓購物增添更多紓壓的樂趣，創造充滿歡樂和驚喜的世界。