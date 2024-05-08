天成世貿國際會館平日婚宴13,800元起 吉日婚宴消費滿額再贈歐風城堡蜜月行

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天成世貿國際會館即日起至12月31日推出「永恆愛戀 婚宴專案」，消費滿額達45萬再贈有蟬聯交通部觀光署「卓越五星」的瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房住宿券，平日婚宴13,800元＋10％，享暢飲果汁、每桌兩瓶精選紅酒與各項婚宴諮詢服務。吉日婚宴17,800元＋10％起，除了上述飲品外、再贈夢幻三層蛋糕與婚禮主持服務，共譜此生難忘的美好時刻

位於台北市信義區的天成世貿國際會館，緊鄰捷運信義線台北101／世貿站，擁有國家級國際會議中心的影音設備，其中3樓挑高的鏡面宴會廳，在特效燈光的照耀下，更顯優雅氣派，單廳可容納70桌，整棟可承接300桌喜宴，多樣化的廳別滿足新人的各種需求，吉日婚宴起桌價17,800元＋10％起，婚宴達15桌以上，享有席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬宴會服務團隊、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝佈置、迎賓送客喜糖等，專人打理宴席大小事宜，浪漫婚禮夢想成真。

天成世貿國際會館針對小資族推出平日專案13,800元＋10％，亦享有席間三小時無限暢飲果汁、席間每桌兩瓶精選紅酒與專屬婚顧諮詢；此外還有試菜單桌五折起、消費滿45萬贈瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房住宿券，為新人打造浪漫別緻的歐風蜜月小旅行。

「永恆愛戀 婚宴專案」的美味佳餚則由有四十餘年料理經驗的天成飯店集團中餐行政總主廚王書年掌杓，吉日婚宴的菜色包含天成佳偶開味集拼盤五道美味小品，有烏魚子、水晶油蔥雞、五味軟絲、胡麻蘆筍、蜜汁叉燒開胃順口，位上的八寶干貝佛跳牆則可嘗到主廚費時煲煮鮮郁湯頭，還有蒜蓉鮮蝦佐粄條、百果玉帶燒蹄筋、蜜燻醬烤豬肋排、蒲燒鰻魚玉珍珠、古法玉露鮮石斑、珍珠紅寶翠鮮蔬、、瑤柱響螺燉雞盅、滬式蘿蔔絲酥餅、黑巧克力柏金包等十數道喜宴料理。