法警退休年近花甲考上護理系 樂當兒子學弟盼圓護理師夢

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從法警退休的葉俊生，茹素20多年，退休後一度跑到美國開素食餐廳推廣素食，繞了一圈回到台灣，一則「60歲取得護理師」新聞，觸動他的心，決定報考中華醫事科技大學護理系成為兒子學弟，「我的人生很跳tone」，也盼能一圓考上護理師的夢想，在臨床護理工作貢獻所長。

中華醫事科大護理系今天舉行加冠典禮，其中一頭白髮、現年57歲的葉俊生，跟一群比兒子年齡還小的男護生們一同接受加冠別名牌儀式，顯得格外醒目。

家住高雄的葉俊生每天來回高雄、台南上課，唯一獨生子10年前也是中華醫大護理科五專部學生，後來前往澳洲完成護理學業，目前已在墨爾本醫療機構上班，他如願成為兒子學弟，他笑說，兒子一開始只說「都退休了，何必再辛苦讀書？」但見父親「玩真的」，很支持他的理想，彼此透過線上討論護理專業資訊，成為父子最常交流的話題，親子關係反而更緊密。

葉俊生說，自己對於健康促進等知識一直很感興趣，在司法領域工作18年後選擇退休，當時才50歲，就是希望可以再做點不同的事，於是跑到美國開素食餐廳1年多，懷抱推廣素食的理念，但後來遇上新冠肺炎疫情，而返回台灣。

儘管如此，他的腳步從未停歇，2年前因為一則新聞報導，觸動他繼續學習的心，於是鼓起勇氣開始準備考試並報考，也順利成為華醫護理系進修部學生。葉俊生笑說，年紀不是問題，跟年輕人讀書也不覺有壓力，「我在班上成績不錯喔！」

接受加冠典禮後，他也將前往醫療機構實習，他說，目標是畢業後，能順利考上護理師圓夢，並到醫療院所從事臨床護理工作，貢獻所學，同時也希望利用護理專長，關照親朋好友的健康。

提到護理師人才荒，他說，期盼政府重視護理師的工作權益和福利，讓更多護理人願意留在崗位上貢獻所學、照顧病患。他說，自己鼓勵兒子讀護理，自己也願意站到第一線服務，「不是為了工作，是希望把所學用於社會！」