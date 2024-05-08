口罩令解禁！ 19日出入醫療機構不強制配戴

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新冠疫情期間，衛福部發動口罩令，隨疫情常態化、疫苗施打普及後，才逐步解封，但醫療場所仍須配戴。衛福部疾管署8日宣布，自5月19日起，口罩令全面解禁，各醫療機構、老人福利機構調整為建議佩戴口罩場所，不再強制配戴。

新冠疫情爆發後，台灣於2020年12月起實施口罩令，要求醫療院所、大眾運輸、展演、娛樂集會等8大場所強制戴口罩，隨近年疫情緩解，口罩令逐步解封，但醫療院所仍持續實施，至今已超過千日。

不過考量國內疫情穩定可控，且國際間陸續放寬防治措施，疾管署8日召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會-COVID-19防治組」專家會議，決議醫療院所口罩令停止適用，調整醫療(事)機構、老人福利機構為建議佩戴口罩場所。

疾管署說明，參考WHO、英國、美國等感染管制措施，小組會議調整COVID-19相關感染管制措施中民眾及醫療照護工作人員佩戴口罩建議，並增訂「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」。

疾管署指出，雖然出入醫療場所不再強制配戴，但有疑似感染呼吸道傳染病或出現發燒、呼吸道症狀時，出入其間仍應配戴口罩並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

醫療照護機構部分，工作人員應遵守標準防護措施，照護疑似或感染COVID-19病人時，應採取適當防護措施與個人防護裝備。醫療照護機構可自行評估傳播風險與實務狀況，實施感染源控制措施，訂定應佩戴口罩情境與區域管理規範。

疾管署強調，口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣；並籲請儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗。