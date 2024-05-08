老爺酒店線上旅展5／13登場！聯合住宿券每張3,200元 LIN Pay結帳最高1,000點回饋

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超前部署暑假國旅商機，老爺酒店集團將於5月13日中午12時推出限時四天「老爺閃購節」線上旅展。以暑假出遊為商品設計概念，祭出「9,999元知本老爺家庭同遊迎夏券」、「礁溪老爺三天兩夜元氣假期」、「3,999元台南老爺四人家庭客房住宿券」、「4,999元新竹老爺風城童樂四人住宿券」等35款適合闔家旅行的熱門商品，其中包含全台老爺通用的「3,200元聯合住宿券」及「2,080元聯合餐飲券」，民眾可立即體驗餐檯全新改裝的台北老爺Le Cafe咖啡廳，或預訂6／3改裝新亮相的礁溪老爺。此次旅展購券用LINE Pay結帳，單筆滿25,000元享最高再回饋LINE POINTS 1,000點。

看好國旅商機，台南老爺行旅主打「3,999元家庭客房住宿券」，平日4人入住每人每晚千元有找，堪稱此次旅展最狂折扣，持券6月底前入住，再享甘粹自助餐廳早餐買一送一優惠。適逢臺東熱氣球嘉年華暑假將登場，知本老爺酒店推出四人一泊二食9,999元的「家庭同遊迎夏券」，限量300張，適合大小朋友到台東一起追球。位於百年風城的新竹老爺酒店則推「4,999元風城童樂券」，8／31前四人入住家庭客房，再加贈動物園門票。

為幫家長省荷包，老爺酒店今年特別加碼推出「孩童免費入住」優惠。人氣溫泉酒店礁溪老爺「元氣假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，含雙人早餐及晚餐，每套17,800元，6／16前預約暑假入住，享6-11歲一位孩童免費。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚3,300元，6歲以下孩童免費入住，再加贈ZEBRA餐廳800元抵用券。新北投捷運站旁的北投老爺酒店則是推出5,666元雙人歡夏住宿券，可攜一位11歲以下孩童免費入住。

以設計酒店品牌聞名的「老爺行旅」也推出超值聯賣商品搶客。文青首選的台南老爺行旅，位於國美館旁的台中大毅老爺行旅，搭配座落捷運站旁交通便捷的南港老爺行旅，三張套票自由安排北中南遊程，雙人入住每人每晚只要1,499元起。對百年舊城有興趣的民眾，另推薦「雙老爺聯賣券」，入住台南老爺行旅及新竹老爺酒店，雙人只要5,600元，為至台南欣賞「英國國家藝廊珍藏展」住宿首選。

每年旅展經典必敗的「3,200元聯合住宿券」及「2,080元聯合餐飲券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，即買即用，彈性搭配。其中，聯合住宿券買20張送2張、買30張送3張，以此類推，買越多送越多，為親友團購首選。

使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店旗下7個據點入住，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館。使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，北投老爺再加贈送館內抵用金，等同2.9折起。使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，預約體驗礁溪老爺整修後的嶄新風貌，現省19,880元。

持「2,080元聯合餐飲券」可於老爺酒店集團旗下12家餐廳使用，買10張送1張、買20送2張優惠，以此類推。近期全新餐檯改裝完成的台北老爺Le Cafe咖啡廳，持券任選Le Cafe咖啡廳自助式午餐或晚餐2客，中山日本料理廳午間套餐2客或晚間套餐1客，明宮粵菜廳午間套餐2客或晚間套餐1客。企業福委、部門聚餐首選的南港老爺Soft Kitchen，持券可任選平假日早餐4客或午間套餐2客，最低每位千元有找，十分划算。

一邊泡湯一邊大啖美食，礁溪老爺推出雲天自助餐廳「午餐揪團饗樂券」，各國百匯佐以蘭陽平原美景，限時優惠買10送1，每套只要9,600元，最適合精打細算小資族入手。若想體驗輕奢華度假，北投老爺首推「2,599元享湯券」，雙人90分鐘獨立湯屋搭配PURE歐式餐廳雙人英式下午茶，隨時來趟說走就走的閨密出遊。

為感謝消費者長期支持老爺酒店，線上旅展期間加入老爺酒店集團官方LINE好友，天天抽聯合住宿券。旅展期間購票券用LINE Pay結帳，單筆滿25,000元享最高回饋LINE POINTS 1,000點，領取旅展優惠券最高可再折1,200元。