電子權值股領軍、重電反攻 最快本周收復前高

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0508台股逐洞賽

投組表現：

愛山林（2540）表現最佳，營建景氣趨勢向上。

長虹（5534）表現最差，漲多拉回測試月均線支撐。

盤勢預測：

周三由台積電(2330)與鴻海(2317)帶領電子權值股與AI伺服器族群持穩守在平盤線上，加權指數自兩周前成功在季線附近收腳上攻後已大漲 1,400點，重電與電線電纜等非電族群在整理兩周後也有轉強反彈趨勢，華城(1519)一度亮燈漲停帶領族群紛紛收漲紅棒，指數來到 20,883前高附近將面臨前高解套賣壓，營建族群多數個股呈現漲多修正回測月均線整理，短線可留意AI伺服器四月營收佳個股。

周三指數在守穩月線持續往前高挺進，最快在本周就能攻克前高，主攻部隊的電子恢復人氣後資金輪動加速，屬於長線產業趨勢成長族群的營建金融股漲多休息，電子股只要鴻海(2317)與台積電(2330)保持漲勢即能維持多頭氣勢不墜。營建族群多數呈現沿著月均線緩步上攻格局，但漲多拉回修正乖離測試中短期均線在所難免。預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於AI伺服器族群與重電族群則有轉強再攻前高的趨勢，持有的建議續抱，未持有的則可留意GB200伺服器相關個股如：鴻海(2317)、奇鋐(3017)等個股。

0508台股逐洞賽

投組表現：

德勝（8048）表現最佳，早盤領先加權指數由黑翻紅，收盤差0.3元即將創波段新高，交易動能持續增溫有利股價向上。

遠雄（5522）表現最差，今年推案目標有7大案，預估總銷額達370億元，其中台中地區為今年推案主力，交投熱絡股價有望挑戰波段新高。

盤勢預測：

周三聯準會(Fed)官員釋出今年有望降息訊息，科技股拉回休息，台股在電子三雄力撐下開低走高，最後一盤台積電強拉4元將指數推升至今日最高點，終場上漲46點收20,700點離歷史高點僅差183點，成交量增至4,190億， OTC指數終場小跌0.08點收250.58點成交量縮為848億，權值股強勢表態更顯多頭控盤力道強。

周三美國能源資訊署(EIA)下修需求預測，並暗示市場供應充足，布蘭特原油下殺至82.4美元，新台幣盤中走貶一角，政策作多重電及電線電纜族群買盤進駐大山亮燈鎖漲停板、華城一度亮燈重新站回月線，矽光子概念德勝量能增溫準備挑戰前高，機器人概念、 AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、散熱、被動元件、安控族群等持續走強，昨日提醒觀光餐飲旅及碳權概念將轉強，今日果然走強，而安控族群、IC設計、軍工概念、車電相關、電競及遊戲族群等同步走強。

周四蘋果推出AI運算的M4晶片，將用於新iPad Pro平板，AI伺服器、機器人概念、CoWos概念、半導體設備及材料、機穀、散熱、矽光子概念、AI PC、被動元件、IC設計、車電相關等將是台股挑戰新高的功臣，政策作多重電、電線電纜族群及軍工概念人氣漸回籠能否持續，留意弱勢營建營造族群連兩日拉回，盤中隨時有轉強機會，把握住就能獲利。

0508台股逐洞賽

投組表現：

花王（8906）表現最佳，主力籌碼穩定，股價連續三天漲停

鈺邦（6449）表現最差，短線急跌後，出現跌深反彈買盤

盤勢預測：

周三台股開盤反映美股拉回，盤中一度下跌百點，但盤中在台積電開低翻紅帶動下，11點過後指數就在盤上狹幅震盪，最後一盤在台積電、廣達、聯發科與中信金大單敲進下，尾盤拉高結算反倒收在20,700點今日高點。

周三台股持續快速輪動，上周強勢的營建族群連續兩天出量重挫，昨天提醒的電線電纜與航運族群，盤中也有多檔強勢表態，雖散裝航運族群開高走低，但報價續漲仍有利後續補漲空間。政策族群輪到重電與太陽能表態，華城、達能盤中亮燈漲停。電子股則由AI族群、矽光子與IC設計相對強勢，但整體電子成交比重僅57％，仍缺乏主流族群表態。

周三台股因逼近歷史新高，需積極補量且電子權值股需積極表態，否則輪動過快，也造成操作難度極高。傳產族群觀察強勢族群延續力道，航運、電線電纜、重電與綠能族群仍以出量轉強股順勢操作。電子族群仍以記憶體、散熱、機器人與AI伺服器，是近期業績與題材強勢族群，短線仍有創高股表態。

0508台股逐洞賽

投組表現：

德勝（8048）表現最佳：AI帶動光通訊需求持續增加，持續看好

皇昌（2543）表現最差：創高後整理，後市看好

盤勢預測：

台股小幅震盪，終場上漲46.98點，收在20,700.51點，成交量4190.12億。類股方面，電機類股表現最佳，漲幅2.56％，營造類股表現最差，跌幅2.9％。權值股方面，台積電上漲2元，漲幅0.25％，收在802元；聯發科上漲50元，漲幅4.78％，收在1,095元。

展望後市，加權指數站上月線後但上面有空方缺口壓力，守住月線就能持續震盪往上，連帶櫃買指數低點正式轉多，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，轉往電線電纜和重電族群，後續可以持續關注流入的情況；另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是雷科、辛耘、萬潤，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠。