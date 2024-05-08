太魯閣事故再找到35遺骸、14遺物 台鐵回應了

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台鐵太魯閣號408次列車2021年發生重大出軌事故，造成49人死亡、213人輕重傷。去年在富岡機廠保存的車廂中發現罹難者遺骸與大量遺物，今年罹難者家屬重返事故現場，又找到遺骸與遺物。對此，台鐵公司表示，現場清理發現35件遺骸與14件遺留物，骸骨鑑定結果已通知家屬，遺物部分將造冊開放認領。

台鐵公司今說明，0402事故後，部分家屬及受傷旅客曾反映，未能找見到親人隨身攜帶的物品及行李，向相關單位表達希望能再次前往事故現場仔細找尋，後台鐵公司邀集花蓮地檢署、鐵路警察局偵查隊、鑑識組及家屬，於3月20日凌晨，路線封鎖及電車線斷電後，穿戴勞安配備，由花蓮工務段及電務段人員帶領進入事故現場隧道內進行總檢視及清理。

台鐵公司派員於現場完成清理作業後，共發現疑似骸骨35件，遺留物14件。其中疑似骸骨先由花蓮地檢署送法醫研究所進行鑑定，遺留物交由台鐵造冊上網公告認領。

台鐵公司表示，尋獲的疑似骸骨經法醫研究所於近日鑑定完成，台鐵公司人員於昨日前往花蓮地檢署專案辦公室與犯罪被害人保護協會及花蓮地檢署人員就鑑定結果逐一通知家屬，內容包含後續處理由台鐵公司負責、及骸骨鑑定領回由犯保協會說明等事宜，所有家屬均已通知完畢，台鐵公司除全力配合家屬需求，也會依SOP妥善處理，提供家屬相關協助與關懷。