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現今容量最大！SanDisk推8TB外接桌上型 SSD

  • 中時即時 古明弘
透過外接桌上型 SSD，內容創作者和商務專業人士可輕易從單一、便利的位置，快速備份和存取高解析度照片、影片及檔案。（Western Digital提供／古明弘台北傳真）
透過外接桌上型 SSD，內容創作者和商務專業人士可輕易從單一、便利的位置，快速備份和存取高解析度照片、影片及檔案。（Western Digital提供／古明弘台北傳真）

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Western Digital持續擴展旗下 SanDisk 產品系列，推出全新 8TB SanDisk Desk Drive SSD，是現今容量最大的外接桌上型 SSD。這款產品具備 SSD 的速度及可靠性，內容創作者和商務專業人士可輕易從單一、便利的位置，快速備份和存取高解析度照片、影片及檔案。無論是專業攝影或是科技愛好者，數位創作者生產的內容越來越多，更需要靈活的大容量儲存方案，迅速高效的完成更多工作。 SanDisk Desk Drive桌上型SSD有5大特色： 1.容量：擁有 4TB 和 8TB 容量*，適用於照片和影片收藏、CAD（Computer Aided Design，電腦輔助設計）檔案或 3D 渲染、大型 AI 生成檔案、音樂庫和重要文件等。 2.效能：更快的內容存取，即使是 8K高清影片等大容量檔案也可快速存取，讀取速度高達 1000 MB/s，比桌上型 HDD快上4倍。 3.備份：使用 Apple Time Machine 快速備份照片、影片和文件，或使用隨附可下載的 Acronis True Image WD Edition 備份軟體進行自動化備份。 4.設計：外觀精巧、風格現代，榮獲 2024 年紅點設計獎，可最大限度地利用辦公桌空間，自然融入任何工作或家庭環境中。 5. 相容性：使用隨附的 USB Type-CTM 傳輸線，可在 Windows 或 macOS 系統上使用 exFAT 格式。 4TB SanDisk Desk Drive（建議售價為1萬3880元）和 8TB SanDisk Desk Drive（建議售價為2萬4880 元）提供3年有限保固，即日起可透過全台指定之 Western Digital 零售商、SanDisk 授權經銷商以及線上通路商如 PChome、momo 商城購買。

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