3C產品普及代價 「乾眼症」現代人文明病

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乾眼症不只是中老年人的疾病，更是現代社會流行的文明病，尤其隨著平板電腦、智慧型手機等3C產品被年輕人大量使用後，加上日益嚴重的空汙影響，原本45歲以上才會出現的乾眼症，已有年輕化的趨勢。別以為眼睛疲累、乾澀、揉眼等乾眼症狀沒關係，嚴重乾眼症恐會導致視力下降，降低生活品質。

乾眼症，是眼睛老化了

國泰綜合醫院眼科主治醫師、內湖國泰診所眼科主治醫師杜培寧指出，正常的眼球表面是由一層薄薄的淚膜所覆蓋，經由眨眼的動作，以緩慢且穩定的速率，產生淚水、瞼脂和黏液，並均勻分布於角膜及結膜上，「如同潤滑保護膜，保護眼睛健康，防止眼球乾燥，維持視力清晰」。

然而，乾眼症是由於淚液分泌不足或淚液過度蒸發，使淚液滲透壓過高，導致淚膜不穩定，引起眼球表面產生發炎反應，進而造成眼球表面上皮細胞損害、甚至死亡的眼睛老化疾病。

「眼球表面的淚水、瞼脂、黏液缺乏，三者缺一都可能造成乾眼症。」杜培寧說明，覆蓋在眼球最表面的淚膜，由外向內可分為3層結構，最外層脂質層厚度為0.1至0.2微米，由瞼板腺、蔡氏腺和莫氏腺所分泌，主要功能是防止淚液蒸發；中層的淚水層厚度最厚、有6～7微米，由主副淚腺細胞分泌水無機鹽、有機物、免疫球蛋白、溶菌酶等組成，具有滋潤淚膜、抗病菌、免疫等多重功能；最內層黏液層的厚度約0.02～0.05微米，由結膜上皮杯狀細胞和主淚腺所分泌，提供角膜上皮層和淚水層營養潤滑、保護角膜及平滑角膜表面的作用，只要任何一層結構異常，都會造成乾眼症。

乾眼症的8大症狀

根據醫師診間觀察發現，乾眼症患者常抱怨眼睛乾澀、搔癢、刺痛、流眼油，一吹風眼睛就受不了，或是一早視力還好，到下午卻有視力越來越模糊等眼睛不適症狀。

杜培寧表示，乾眼症患者常會發生隱形眼鏡戴不上、注意力不集中、工作效率變差等情形，嚴重影響工作和日常生活。

1.眼睛乾澀

乾眼症最常見的症狀為眼睛乾澀，因淚液分泌量不足、淚液在眼球上分布不均勻，或是分泌的淚液過度蒸發，造成淚液無法適當的保持眼球表面濕潤，就會產生眼睛乾乾澀澀的感覺。

2.眼睛紅腫、異物感

乾眼症因淚膜不穩定，導致角膜平滑性受到破壞，容易造成眼瞼緣和結膜充血，甚至有新生血管形成，產生眼睛紅腫、眼睛搔癢、燒灼、刺痛感等異物感，嚴重乾眼症患者通常會有長期紅眼的狀況。

3.流眼淚

乾眼症因眼球表面缺水，造成淚膜不穩定，因淚水基礎分泌不足，反而會刺激淚腺，分泌大量反射性淚水，尤其乾眼症初期特別容易發生泛淚、流淚或溢淚的狀況。

4.眼睛敏感

乾眼症患者因淚膜缺水、缺油，無法提供眼球表面足夠的滋潤，對於外界刺激非常敏感，患者容易出現畏光、怕風、怕煙的狀況，特別是早上起床時，眼睛較不容易睜開。

5.眼睛疲勞

乾眼症因為眼球表面淚液不足、瞼脂分布不均勻，眼睛容易產生黏稠分泌物或是經常流眼淚，導致眼皮緊繃沉重感增加，而容易感到眼睛疲勞不適。

6.視力模糊

乾眼症引起的各種眼睛不適症狀，如眼睛乾澀、眼睛紅腫、眼睛搔癢、眼睛敏感、眼睛疲勞、異物感、燒灼感、刺痛感、流眼淚等，都可能造成暫時性的視力模糊，尤其是傍晚後的視力，會感覺越來越模糊。

7.角膜潰瘍、角膜穿孔

乾眼症沒有及早治療，可能引起反覆性的淚膜發炎，角膜上皮細胞容易受到病毒或細菌感染，而產生角膜破皮，就是所謂的角膜潰瘍，反覆角膜潰瘍會進一步造成角膜穿孔。

8.失明

嚴重乾眼症如果發生反覆角膜潰瘍，造成角膜大範圍破皮，甚至嚴重的角膜穿孔，有可能造成失明，需要進行角膜移植；但臨床上較少見，通常發生於神經不敏感的糖尿病患者。

乾眼症有3種，缺油最常見

杜培寧指出，乾眼症根據發生原因，可分為缺水性、缺油性和混合性乾眼症，其中80％以上為缺油性、50％是缺水性，70％屬於既缺水又缺油的混合性，但是無論哪種類型的乾眼症，沒有接受適當治療，都會造成淚膜不穩定。

1.缺水性乾眼症

主因是淚液不足所造成，常見原因有年紀老化導致淚腺功能降低、睡眠不足、外傷、感染、自律神經失調、自體免疫疾病患者，或是更年期、藥物副作用、眼科手術後，以及用眼習慣不良的人，如長時間配戴隱形眼鏡、過度用眼眨眼頻率減少。

2.缺油性乾眼症

缺油性乾眼症的常見病因為瞼板腺功能異常和眼瞼炎，瞼板腺功能異常是因瞼板腺阻塞導致瞼板腺膨大、扭曲變形，嚴重甚至瞼板腺萎縮，造成瞼板腺分泌異常，淚膜缺乏油脂分布，淚水容易快速揮發，失去潤滑眼球表面效果，引起淚膜發炎、進而造成乾眼症，瞼板腺功能障礙的危險因子，包含：老化、長時間配戴隱形眼鏡、酒糟鼻、脂漏性皮膚炎、慢性眼瞼炎、自體免疫疾病、砂眼、蟎蟲過敏、缺乏雄性荷爾蒙等。

3.混合性乾眼症

大多數年輕乾眼症患者屬於混合性乾眼症，因白天工作長時間用眼看電腦、配戴隱形眼鏡，導致眨眼次數不足，下班時間又繼續使用手機追劇、玩遊戲等，或是加班、熬夜、晚睡，眼睛休息不夠，容易加速眼睛老化，提早罹患乾眼症。

哪些人是高危險群？

根據健保署統計，乾眼症發生率每年正以10％的速度成長，近20年間每年患者增加人數從38萬人，大幅上升至70萬人，台灣乾眼症盛行率高達30％，每3人就有1人罹患乾眼症，推估約有700萬人飽受乾眼症所苦。

乾眼症為什麼會年輕化？杜培寧表示，乾眼症的原因主要是年紀老化，通常好發於40～50歲以上族群，可以算是眼睛老化疾病；但是近年來由於3C產品的使用增加，加上長時間處於冷氣房環境、戴隱形眼鏡、戴假睫毛、畫眼妝、高壓、熬夜、睡眠不足等不良生活型態，以及外食、飲食不均衡和油膩、刺激性飲食、長期使用含有防腐劑的眼藥水等，都是乾眼症的高危險群。

杜培寧進一步說明，乾眼症的發生率隨著年齡增加，成年人口比例約10至15％以上，65歲以上族群更增加至33.7％，老年族群仍是乾眼症患者的大宗，其他眼瞼相關疾病，如眼瞼下垂、睫毛倒插、麥粒腫、霰粒腫和眼瞼腫瘤，以及結膜鬆弛症，也會增加乾眼症的風險。

另外，停經婦女因荷爾蒙變化，雌激素分泌不足，或是自體免疫疾病患者，如乾燥症、異位性皮膚炎、史蒂芬強生症候群、移植物對抗宿主疾病等，長期使用青光眼治療藥水、服用抗組織胺、身心科和神經科藥物、曾接受近視雷射手術或白內障手術，都可能導致乾眼症的發生。

傳統乾眼症檢查有限制，最新儀器快速診斷

杜培寧指出，傳統診斷乾眼症檢查是使用試紙進行淚液分泌試驗，將試紙放置在患者的下眼瞼結膜囊內，檢查淚水分泌量是否不足，正常人5分鐘的淚水分泌量可達10毫米以上，若是少於5毫米，則是乾眼症。

或是用細隙燈來檢查眼表面穩定度，淚膜半月面高度是否下降，角膜螢光染色檢查，是否有角膜糜爛或絲狀角膜炎，以及淚膜破裂時間，正常值應大於10秒；另外，也可檢查眼瞼形態，是否有眼瞼增厚、發炎、新生血管等；或是用瞼板鑷來擠壓眼瞼板，觀察瞼脂分泌是否良好，正常情況擠壓出的油脂是清澈液體狀，若是不透明或固體狀，則不正常，檢查過程會有明顯疼痛感。

不過，臨床觀察發現，高達8成乾眼症患者伴隨瞼板腺功能障礙，傳統檢查容易低估乾眼症的發生率。

杜培寧表示，肉眼無法透視眼瞼內的瞼板腺，最新診斷乾眼症的儀器為眼表面干涉儀，主要用來檢查瞼板腺功能障礙，只要5～10分鐘即可定量測量眼表的脂質層厚度與分布，眨眼頻率和模式是否正常或閉合不全的影像記錄，同時利用紅外線掃描瞼板腺結構型態，評估瞼板腺功能和分泌瞼脂的品質；如果脂質層厚度小於60奈米，有90％的機率是瞼板腺功能障礙。

治療方式因人而異

杜培寧表示，乾眼症治療根據發生原因和嚴重程度而不同，一般輕度乾眼症可點人工淚液藥水、眼用凝膠、淚膏等，保持角膜和結膜濕潤，中度乾眼症可加上淚小管填塞、免疫調節劑眼藥水抑制發炎，嚴重乾眼症則須短期使用類固醇和口服抗發炎藥，急性快速緩解並避免角膜糜爛，也會建議使用自體血清眼藥水，含有多種生長因子可促進角膜糜爛癒合，如果已經角膜穿孔需戴含羊膜的隱形眼鏡治療，避免角膜溶解造成視力喪失，如果反覆角膜潰瘍發生角膜穿孔，甚至需要角膜移植；如果患有類風濕性關節炎、乾燥症、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，也需合併服用免疫調節劑或類固醇來控制發炎反應，避免乾眼症惡化。

另外，也要補充抗氧化劑，如維生素A、C、E、Omega-3魚油，以及改善用眼和眨眼習慣，每用眼1小時閉眼休息10分鐘，早晚使用熱毛巾熱敷眼睛5至10分鐘，幫助軟化阻塞的瞼板腺，也要留意眨眼次數每分鐘至少12次。

杜培寧提到，乾眼症的最新療法是使用熱脈動治療儀，主要用來治療瞼板腺功能障礙的缺油型乾眼症，透過42.5℃恆溫於12分鐘的時間，進行眼瞼內加熱和眼瞼外的脈動式擠壓，可將長期阻塞的瞼脂融化排出，以疏通瞼板腺，並恢復瞼板腺正常的瞼脂性狀與功能，根據研究顯示，一次治療的效果可長達將近一年的時間。

文∕郭岳潭

本文摘自《常春月刊》494期