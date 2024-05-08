大金空調母親節優惠 最高可省1萬2000元

大金空調推出母親節優惠，即日起至5月31日前，購買大金空氣清淨機全系列、大金強力乾衣除濕機，可現折1000元。大金除濕機另外享有政府貨物稅退稅1200元/台。此外，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7000元，還可以申請政府節能補助3000元/組，貨物稅退稅2000元/組，最高可省1萬2000元。 大金閃流空氣清淨機，全系列採用日本先進閃流放電技術，強力分解去除空氣中的6大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒，對新冠病毒株有強大抑制活性效果。 全系列3大清淨特色 1.強大吸力：採用前吸入口及兩側，三方吸附灰塵至過濾網上。下吸入口，吸入接近地板的灰塵。 2.釋放主動離子到空氣中，破壞空氣中的病毒表面的蛋白質，使它沒有傳染力。 3.靜電HEPA濾網：有效補集灰塵和汙染物，可過濾99%的PM0.1~2.5，不易阻塞。TAFU長效濾網，可過濾99.97%的PM0.3，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞。 2024年全新上市的空氣清淨除濕機JPF24ASCT(鐵灰色)，以及兩款除濕機：JP24ASCT-H(淺灰色)、JP24ASCT-N(淡金色)。新款除濕機系列，簡潔優雅設計，採用LED 觸控操作面板，清楚美觀。3大模式：衣類乾燥模式、自動除濕模式、連續除濕模式，適用各種場合。機體的高度約58 公分，好收納卻有大除濕量，額定除濕量12L/ 天相當於24 瓶 500 毫升的寶特瓶，1級能效，高效除濕不耗電。 2024年新款的空氣清淨除濕機JPF24ASCT(鐵灰色)，搭載HEPA濾網，可過濾99.97%的 PM0.3懸浮微粒。空氣品質偵測燈，透過指示燈，用五種顏色細緻顯現當下空氣品質，一目了然。主動離子技術，透過電漿放電將離子釋放到空氣中，與空氣結合後可強力氧化分解空氣中細菌和過敏原。 針對都會區住宅目前普遍晾衣工作陽台太小、 冬季或梅雨季室外風乾不易的痛點。大金強力乾衣除濕機具備「電眼(紅外線)感應器」與「濕度感應器」雙感應器同步運轉，鎖定空間中濕度高的地方加強除濕，乾燥時間可縮短30%。