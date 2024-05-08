竹縣鳳山溪汙染影響7千人僅補2天水費 民眾炸鍋環保局助索賠

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關西鎮艾斯巴達公司去年0612汙染鳳山溪，造成關西新埔7千多戶用水受到影響，水公司只補助用戶2天的水費，縣議員羅仕琦7日在總質詢時指很多商家無法營業的損失要如何補償？環保局指民眾檢附損失單據證明，循「公害糾紛處理法」向縣府申請公害調處索賠，會協助民眾爭取權益。

羅仕琦說，艾斯巴達汙染鳳山溪事件將滿1年，使用自來水受影響的7千多戶，水公司只補償2天停水的用水度數20到30元，商家因停水無法營業、民眾買礦泉水及雇工洗水塔等損失及花費，都沒有任何補償，艾期巴達疑是人頭公司，造成傷害好像就沒事了，縣府開罰960萬元追到何種程度？應拿出積極作為保障民眾權益。

環保局長蕭宏杰表示，去年0612艾斯巴達汙染鳳山溪及水公司關西淨水廠，該局將全案移送新竹地檢署，對受汙染邊坡及底泥執行5次清除作業，徹底完成汙染清除，並定期監測鳳水溪確保水質安全。

蕭宏杰指艾斯巴達汙事件發生後，產發處撤銷營業登記，工務處也拆除違建，該局依水汙染防治法、飲用水管理條例及違反廢棄物清理法，共罰鍰艾斯巴達1043萬2千元，但該公司拒繳，送行政執行處強制執行，環境部以刑事法優先原則，去年12月先行撤銷行政裁罰部分，待新竹地檢署刑事審辦程序終局結果，再執行行政裁罰。

蕭宏杰指確認艾斯巴達違法後，民眾可提出損失單據證明，透過公所彙整循「公害糾紛處理法」向縣府申請公害調處程序，協助民眾爭取權益，並要求涉案業者賠償損失。水公司已依營業章程規定，減免民眾部分水費，後續也將依司法調查結果，向造成汙染業者求償相關損失。