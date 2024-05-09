本季黑馬韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫是誰？7點認識

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韓劇《背著善宰跑》擠身近期電視劇話題榜！

韓劇《背著善宰跑》線上看？韓劇《背著善宰跑》好看嗎？韓劇《背著善宰跑》更新時間？韓劇《背著善宰跑》男主角是誰？集合奇幻、愛情、浪漫於一身的《背著善宰跑》絕對是近期必看韓劇之一，其改編自金包的熱門網絡小說及漫畫《明天的第一》，由首次擔綱男主角的邊佑錫、第55屆百想藝術大賞最佳女新人獎金惠奫擔任主演，以獨特、深情、真摯的故事情節與敘事方式詮釋。並在開播後立即躍升至GOODDATA調查公司「四月第二周電視劇話題排行榜」的亞軍，主演邊佑錫和金惠奧更分別位居「演員話題榜」第三、四名，成績斐然，話題持續熱烈。

韓劇《背著善宰跑》故事描述患有半身不遂的女生任素（金惠奧飾），在男藝人柳善宰（邊佑錫飾）的鼓勵下重新找到生活的勇氣，並成為他的忠實粉絲，現在由Tatler帶你7點快速認識《背著善宰跑》男主角邊佑錫。

初衷並非成為演員而是飛行員

1991年10月31日出生的邊佑錫，在小學和初中時對於表演有著濃厚興趣，但其實在他的演藝生涯中，初衷並非成為演員，受到姐姐的影響他曾夢想成為飛行員。然而，隨著身高迅速增長，多次被勸說試著從事模特工作，再被星探挖掘後從而決定踏上了演藝之路。

模特出身，大學簽約YG旗下經紀公司

189公分的邊佑錫有著精緻身材與優異身高，在大學一年級時就與 YG 旗下的模特兒公司 K+ 簽約，並以模特身份出道，同期模特包含南柱赫、張基龍等，參與「2015 F/W Men’s Fashion Show」國際走秀活動、2016 F/W 首爾時裝週，並獲得男性雜誌《MAXIM》「時裝模特獎」！

試鏡超過百次，出道竟跟洪錫天有關

2016年時邊佑錫就在電視劇《Dear My Friends》中以演員身分亮相，早在模特兒時期就與洪錫天相識，也是洪前輩強烈推薦他嘗試當演員，並叮囑他「機會隨時都會來，要好好學習表演」，在試鏡失敗超過100次後，終於與前輩金惠子、尹汝貞、高鬥心、羅文姬等共同出鏡！

少數已服完兵役的韓國演員

2011年出道僅剛滿1年的邊佑錫在朋友的建議下，主動以陸軍現役士兵的身份入伍，服役於忠清北道曾坪郡37師團，在2013年退伍後參演《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，入坑邊佑錫的粉絲們不用擔心會有服役空白期啦！

參演眾多電視劇作品

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如今出演《背著善宰跑》的邊佑錫人氣水漲船高，去年憑韓劇《大力女子姜南順》的反派角色柳施吾而獲得關注，早期多以配角身份出現的他出演過《月之戀人－步步驚心：麗》中飾演IU的前男友、《舉重妖精金福珠》南柱赫游泳部前輩、《請輸入檢索詞WWW》的韓民奎、2020年《青春記錄》寶劍的好友一角，後參演《20世紀的少女》被大眾熟知，在《背著善宰跑》中，他首次擔綱男主角，飾演一名從游泳選手轉型為偶像的柳善宰，與《舉重妖精金福珠》中的游泳運動員形象相呼應。邊佑錫透露，自己從未經歷過被迫放棄自己想做的事，而善宰的角色讓他感悟不少。

私底下居然是女友傻瓜

邊佑錫曾在節目中大方表示自己是「女友傻瓜」，初戀則為默默暗戀兩年，認為兩個人只要待在一起就很幸福，就像是《手札情緣》（The Notebook）中的Noah，為了女友不顧一切的類型。

首站粉絲見面會獻給台北！

首站粉絲見面會獻給台北！

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邊佑錫出演「柳善宰」一角一炮而紅，IG粉絲數上漲200萬人，如今宣佈6月來台舉辦海外第一場粉絲見面，預計以台北為起點，接續前往曼谷、香港、首爾等地。

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。