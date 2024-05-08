《國際金融》大摩示警 陸股動能正在消退

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】摩根士丹利(Morgan Stanley)說，中國股市上漲背後的動能很可能在減弱，並建議投資人不要進一步追高。

摩根士丹利策略師Laura Wang和Jonathan Garnery在周二的一份報告中說，投資人不該追逐近期的漲幅，他們建議，有鑑於情況有改善，投資人應追逐單一股票或主題。

由於地緣政治緊張情勢加劇、經濟逆風肆虐、房地產危機持續發酵，全球基金在過去一直在拋售中國股票。

他們說，全球投資者的資金部位已經獲得改善，同時由於地緣政治、殖利率和外匯因素正在緩和，投資人從美國和日本市場進行分散投資的緊迫性已降低。「我們還看到了近期(中國股市)技術性超買的訊號，這可能阻止全球量化基金進一步買入」。

中國股市近日從多年來的低點反彈，正在助長市場已經觸底的樂觀情緒。

高盛分析師表示，交易員對錯失良機的擔憂正在加劇。不過市場觀察人士仍存在分歧看法，一些人指出，企業獲利增長疲弱和房地產業的萎縮，是他們不選擇進場的原因。

在岸的滬深300指數周三盤中一度下跌0.7%，此前該指數在周二曾躍升至10月以來的最高水準。

而在連續10天上漲之後，繼周二的下跌，恆生指數周三有望連續第二天下跌。

此輪的漲勢，推動恆生指數和國企指數兩者的14天相對強弱指數推升至70以上，許多人認為，此一水準顯示指數已被超買。

摩根士丹利策略師們認為，中國的消費水準和房地產市場可能需要更多時間來回升，這意指著，通縮和企業獲利仍面臨壓力。此外，房地產政策的變化步伐，可能仍然會「相當的溫和」。

其他的專家也多有懷疑論調，據彭博的整理，Chanson & Co的負責人Shen Meng說，儘管北京深化改革和擴大開放的承諾，緩解了投資人的部分擔憂，但目前仍存在的一個問題是，至今以來提出的政策，是否能有效地提振房地產的低迷。

匯豐銀行表示，恆生指數近期的出色表現，可能受到中國內地資本流入的推動，而且可能缺乏基本面的支撐。

展望未來，摩根士丹利還將地緣政治的不確定性列為中國股市的不利因素，因為美國大選即將到來，與歐盟的貿易爭議也即將爆發。