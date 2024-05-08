公勝保經南北接力淨灘 齊力守護海洋

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公勝保經（6028）成立31年來落實「不只是保險，我們分享愛」品牌精神，從內部同仁做起，致力推廣志工文化，鼓勵團隊自主發起志工活動，如淨灘、淨山等公益活動，積極擴大社會影響力，並為環境永續發展盡一份心力。今年為響應壽險公會舉辦聯合淨灘活動出席啟動儀式，行政院副院長鄭文燦也蒞臨見證，共同宣布全台22縣市接力淨灘活動正式開跑。

公勝保經除了倡議環境永續，也實際投入淨灘活動多年，總經理蔡聖威表示，公勝保經與全台超過5,500位業務夥伴共同關懷社會發展與環境保護，打造保戶完整保障防護網、成為客戶的守護天使、夥伴的有力靠山，同時也兼顧企業社會責任，號召同仁、保戶一起用實際行動守護海洋、水資源與維護生物多樣性，為地球環境盡一份心力。

今年公勝淨灘活動已在全台陸續接棒，攜手福智文教基金會舉辦「用愛環抱海洋 企業淨灘趣」活動，分別於高雄市林園區及新北市萬里區進行，2場淨灘活動共號召企業員工及其親友共1,029人，總共清出2,676公斤海洋廢棄物。南北兩地接力淨灘，一起守護台灣海洋生態，期盼透過夥伴及其家人們的力量，將淨灘的環保意識轉為日常上的環保行動，大人與孩子一起愛護地球，從小教導孩子環境永續的重要性。

公勝保經董事長蔡文俊強調，為了讓業務夥伴及同仁認知環境生態的重要價值，長期在公司內部進行環境教育、宣導淨塑理念、鼓勵夥伴參與淨灘等活動，帶動同仁從自身做起減塑日常。同時積極推動行動投保政策，減少用紙量與碳排量，在2023年，節省紙張共約1,452.33張，約減少26,141.94公斤二氧化碳碳排放當量，可善盡企業社會責任及落實政府永續金融政策。