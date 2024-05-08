暖化使海平面上升 3縣市海岸溢淹面積增加最顯著

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環境部與國家科學及技術委員會8日公布「國家氣候變遷科學報告2024現象、衝擊與調適」報告，報告指出，如果無法有效控制增溫，台灣夏天可能長達7個月，而且在暖化2度情況下，海平面上升造成海岸溢淹面積增加，以雲林縣、台南市與基隆市溢淹面積增加較顯著。

「國家氣候變遷科學報告2024現象、衝擊與調適」報告指出，全球地表溫度過去百年持續上升，人為排放溫室氣體是最主要原因，如果無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天可能長達7個月，高溫超過攝氏36度的天數平均增加75天，除增加人體健康威脅與都市熱島效應，水稻、玉米等重要糧食作物與畜牧產量，將因高溫影響減少，水稻產量在世紀中、末分別減少13％與18％，玉米產量也分別在世紀中、末減少10％及17％。

對於生態影響，台灣天然森林適合生長的海拔高度將提高173公尺，適生面積僅餘現在的16.08％天然森林面積。海水上升1度，台灣北部海域的劍尖槍鎖管（俗稱小卷）單位漁獲量將下降15％。

該報告更評估，在暖化2度的情況下，海平面上升造成海岸溢淹面積增加，以雲林縣、台南市與基隆市溢淹面積增加較顯著，文蛤高溫危害風險也會增加。

報告提及，全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數越來越多，豐枯水期的差距也增加，乾早事件強度及頻率提高，極端暴雨將成為新常態，如果暖化4度，50年才會發生的極端降雨事件，未來每10年就可能發生。另外，侵台颱風個數未來會減少，但風速與降雨皆呈現增加趨勢，且其中強颱頻率增加。