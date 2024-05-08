礦石稅訴訟案8件敗訴 議員氣憤：司法壓迫行政

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花蓮縣政府2016年將礦石稅稅額從每公噸10元大幅提升到70元，因礦石業者不滿徵收超出稅法30％漲幅限制，提起行政訴訟，縣府有8件敗訴確定案件，估算要退還業者2億多稅款，有議員呼籲縣府停止訴訟，地方稅務局長呂玉枝表示，已與業者溝通，縣府則表示是否上訴會再確認。

花蓮縣府2009年訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，從一開始每公噸4元上漲為5.2元，再漲到10元，到2016年縣府提出廢止舊法，改送新法到議會審查，金額大幅上漲為每公噸70元，每半年課徵一次，礦石水泥業者認為漲幅過大，提起行政訴訟。

經近8年纏訟，歷經多位行政法官判決書，都一致認為，一個課徵特別稅的自治條例最長應為4年，人民對此施行期限已具有信賴，在實施期間若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30％；如在年限屆滿前提前終局廢止，應是有利於人民的稅賦免除。

縣議會昨天進行縣府局處工作報告、意見交換，民進黨縣議員張美慧提出礦石稅官司進度，地方稅務局長呂玉枝說，就8件敗訴確定案件，將依照判決意旨，與業者溝通辦理，依照判決主文其中有兩件業者要給付每公噸10元礦石稅，其他案件每公噸給付13元已與業者溝通，當初8件預定課徵7億多元，由於訴訟中業者繳納半額約3億多元，估計將退還業者2億多元的超徵礦石稅，將以縣府稅計剩餘來支應。

呂玉枝回應，為避免繼續訴訟，這8件訴訟案件，與業者溝通希望雙方合意，未來不再提出訴訟。地方稅務局將依照判決意旨，把差額回給業者。

不過，國民黨議員林玉芬替替縣府抱屈，一切都按照程序辦理才開徵的礦石稅，卻被法院判決敗訴，實在令人不滿；也有議員氣憤的說，簡直就是「司法壓迫行政」！

張美慧今天追問，目前就1家礦石業者提訴訟，之後若有其他業者跟進，縣府該如何因應，礦石稅官司因為一年要花400多萬元的律師費，使用納稅人的錢，重複訴訟又敗訴，她呼籲縣府止血，否則將陷入重複無限迴圈，現在縣府終於願意誠實面對此案，終於停損。

對此，縣府行政研考處長吳昆儒表示，只有「福安」業者申請異議，判決確定，就縣府立場，要為縣民爭取最大權益，他說，企業在花蓮開採繳稅，是本來就要做的事，徵收稅金都做地方建設，至於是否上訴，會與稅務局確認。