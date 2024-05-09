大陸電動車降價無極限 誰在落井下石？

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大陸這個全球最大的電動車市場，近期再掀起殘酷的價格戰，率先打響第一槍的是特斯拉。特斯拉中國繼先前漲價不到一個月後，4月21日突然又宣布旗下Model 3、Y、S，以及X全系在大陸市場降價人民幣（下同）1.4萬元，短期內一漲一降的謎之操作令市場熱議。

特斯拉放槍 價格戰續航

儘管特斯拉沒有說明降價原因，但市場普遍認為這與其銷量下滑有關。中國乘聯會數據顯示，特斯拉在大陸的市占率從2023年第一季的10.5％，第四季已大幅降至約6.7％。

稍後，大陸本土車企理想汽車也宣布，包括L7、L8、L9系列和新型全電動MEGA車型在內的所有車型，降價最多3萬元。5月3日，大陸新能源汽車龍頭比亞迪針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單輛車置換補貼最高1.8萬元，買主還可在零首付、零利息和零月供三種優惠貸款方案中任選其一。

綜合外媒報導指出，這些巨頭們接連的降價行動，無疑向市場傳遞新一輪價格戰開打的訊息，這距離比亞迪剛在2月中旬發動的價格戰還不到三個月。

2023年，大陸車市經歷多輪價格戰，包括威馬、天際及愛馳等車企被淘汰出局，但業內人士認為，今年的價格戰只會更猛烈。中國乘聯會祕書長崔東樹表示，2023年降價總體相對均衡，但今年達到超強程度，而且降價模式是直接突破歷史價格下限。

誰在幫價格戰添柴加火?

大陸這輪價格戰有多慘烈？光是4月份，累計已有近40個品牌、共128個車系宣布優惠、補貼或降價，顯然降價、補貼與優惠已成為業者競爭的標配。例如，華為問界宣布新M7入門版直降2萬元；吉利汽車針對旗下帝豪L、星越L、豪越系列給出最高5萬多元不等的優惠；小鵬汽車宣布，4月22日至5月5日推出總額5億元的購車補貼等。

部分市場人士認為，本輪價格戰之所以開打，或許與小米今年3月底發布的智慧電動車SU7有關。小米數據顯示，SU7開放預訂後，24小時逼近9萬輛，超出市場預期，提升了其他同業的危機感。

也有人認為，這次價格戰的背後，與多數大陸車企2023年未達成銷售目標有很大的關係。2023年，大陸只有三之一的汽車製造商能夠完成年度銷售目標。場分析師表示，新冠疫情後，大陸經濟反彈勢頭迅速消退，導致2023年市場競爭比預期更激烈，並延續到今年。

另有分析指出，電池成本下行，才是真正讓這些車企擁有開打價格戰的底氣。電動車成本中，電池占了約40％。過去幾年，電池原材料碳酸鋰價格一度暴漲至每噸近60萬元，但近期已崩跌至10萬元以下，為車企降低成本創造空間。

血流成河？無可奈何！

中國汽車工業協會副祕書長陳士華表示，價格戰很大程度上與市場供給過剩、需求增長相對放緩的矛盾相關。從供應端來看，2023年大陸新能源汽車產量944.3萬輛，年增三成。行業數據顯示，2024年僅比亞迪、問界、理想三家的計劃交付量就增加230萬輛，而市場需求預測僅有210萬輛增量，顯示大陸車市將長期處於供大於求的狀態。

另一方面，從2023年初算起，這場價格戰已打了快要一年半，而且目前還沒看到止戰的跡象。外界質疑，降價真的能提升銷量嗎？據諮詢公司麥肯錫報告顯示，價格戰只對19％的消費者在做出購車決策時發揮刺激作用，超過六成的消費者並不關心價格戰，另有約17％的消費者表示，價格戰反而會抑制他們的購車決策。

崔東樹說：「價格戰對車企短期的銷量促進作用實際並不明顯，尤其是在價格不穩情況下，消費者觀望情緒特別濃重。」他指出，降價可能會帶來降價車型自身的銷量增長，但對其他相關車型就會形成明顯的觀望態勢，並由此導致相關車型不得不降價、不降價就賣不動的局面。

另外，按照乘聯會數據顯示， 4月上半月，大陸新能源乘用車零售滲透率為50.4％，首次超過傳統燃油乘用車。這顯示新能源汽車在動力、靜謐性、智化等方面已全面超越傳統燃油車，尤其是油電混合車集燃油、插電、增程、純電動的功能於一體，在價格關口突破後，燃油車難有還手之力，預計到了下半年，新能源汽車的滲透率將進一步提升。這意味著，如今開打的價格戰，最殘酷的日子還沒到來。