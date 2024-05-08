劉烱德｜台股開低走高收漲 留意AI及半導體後市

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繼FOMC5月利率決議釋出減緩QT購債規模，聯準會主席鮑爾肯定回應不升息及支持降息選項後，近日美股終於重燃今年降息希望，股市出現連日反彈；然而，儘管消費強勁且人工智慧（AI）前景樂觀，但美國上季經濟成長趨緩，加上明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）昨日表示，Fed可能會在「較長一段時間內」維持利率不變，直到確定物價有望達到目標為止；一時間樂觀情緒股市被澆了冷水，昨日開盤高漲的美股主指漲勢收斂，最終收盤漲跌互見；媒體巨頭迪士尼公布上季虧損且獲利前景不及預期收盤重挫9.5％，拖累道瓊終場僅小幅收高32點漲幅0.08％，標普500指數收漲0.13％，那指則是收黑0.10％，費半指數小跌0.74％。

今日大盤開低走高收漲46.98點（收當日最高點）收在20,700.51點，成交量4,242.63億元，收價漲量增帶短下影線紅實體K線；外資今日續買超23.86億元，台指期未平倉淨空單小減至15,603口；投信買超19.35億元，自營商賣超2.45億元，合計三大法人買超40.76億元。電子權值三雄撐盤，點火AI各族群漲多跌少，重電族群止跌反彈。

大盤三日K線顯示前二日盤中賣壓已在今日收高被消化，明日有收中長紅K機會，短線多空交戰類股輪動快速，操作可留意半導體及AI概念個股回檔是否出現止跌反彈機會外，仍持續看好鴻海/鴻家軍個股表現。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。