新北紀錄片獎攜手長榮航空 簡嫚書任活動大使見證3萬英呎高空

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邁入第3年的「新北天際影展」今（8）日宣布起飛，為新北市紀錄片獎系列活動揭開序幕。為積極拓展國際觸角新聞局邀來身兼演員、導演、編劇，在2021年以戲劇《她們創業的那些鳥事》奪得金鐘獎戲劇節目女配角獎的簡嫚書擔綱年度活動大使，共同見證3萬英呎高空的感動。

新聞局今舉辦「2024新北天際影展記者會」，市長侯友宜及長榮航空總經理孫嘉明與活動大使簡嫚書共同揭示，即日起於長榮航空全航線機上娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品。

延續去年多元管道播映的好評，「新北市紀錄片獎」紀實影像同步登上LINE TV線上影音平台，活動大使簡嫚書於記者會現場分享紀錄片吸引人的點點滴滴，也預告後續還有線上與實體講座、戶外放映等活動，邀請大家一起來觀影，一同感受紀錄片的魅力。

侯友宜表示，新北市積極拓展國內外多元宣傳與播映管道，藉由「新北天際影展」，不分國籍、打破國界，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品，新北市政府會持續努力讓紀錄片多樣的主題、真實而獨特的文本，在每一次旅程與全球旅人相遇，讓感動無所不在。

長榮航空公司總經理孫嘉明表示：「長榮航空與新北市政府攜手推出的『新北天際影展』已邁入第3年了，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全世界的旅客都能在飛機上欣賞到『新北市紀錄片獎』的得獎作品，能將台灣藝術創作推上國際舞台，一同為台灣本土藝術創作盡力。」

「2024新北天際影展」延續2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，展現多樣的主題、感受不同的生命歷程，包含：5月推出徐靖倫導演《誰先說再見》、張弘榤導演《鯨之聲》、游喬婷導演《永順永和》；7月將推出陸孝文導演《孩子們》、張素蓉導演《還能有獵人嗎？》、邱繼亮導演、黎靜如導演《25公斤》。

9月上架施佑倫導演、林皓申導演《不排除判決書》、吳柏泓導演《救命人》、陳蔚慈導演《島上的大象》；11月登場的則是林煥文導演《夢想全壘打》、周少強導演《只是想結婚》及李亦軒導演《共生流浪》，邀請全球飛行旅客走進紀錄片的世界。

新聞局表示，今年特別邀請藝人簡嫚書擔任活動大使，一同支持「新北市紀錄片獎」，在3萬英呎高空深刻探索新北紀錄片多樣主題為旅途帶來的感動。為了讓更多台灣民眾參與「新北天際影展」，今年更在新北市府1樓擴大辦理實體展覽，讓觀展民眾深入了解在紀錄片領域佔有一席之地的新北市紀錄片獎。