REXLiTE洪幗襄攜手 用智慧科技照亮音樂之路

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REXLiTE智慧建築與小提琴家洪幗襄將攜手合作，在國家演奏廳舉辦一場匯聚藝術與AI智慧科技的盛宴，為觀眾帶來一場兼具美感與意義的音樂饗宴。

REXLiTE智慧照明成立於2005年，以其對自然環境的關注和科技的應用而著稱。並於2024年成立「瑞司智慧整合股份有限公司」，以應對智慧建築的新時代，全力發展智慧建築與智慧家庭系統。自始秉持著「守護自然環境、土地認同」的核心理念，並致力於將最新科技應用於產品的發展。

在AI智慧家庭控制系統的時代來臨之際，REXLiTE更推出了結合智慧家庭、智慧建築、能源管理及社區管理的智慧型建築管理系統，一舉解決房產開發行業的困擾，讓大樓管理、社區管理、智慧家庭無縫的融合成為一套系統，減低管理上的困擾，並攜手照明科技前進未來。

洪幗襄2024小提琴獨奏會將在5月24日於國家演奏廳舉行，演出曲目包括舒曼的《浪漫曲，作品94》，孟德爾頌的《F大調小提琴奏鳴曲》，以及葛利格的《F大調第一號小提琴奏鳴曲，作品8》和《G大調第二號小提琴奏鳴，作品13》等經典作品。洪幗襄以其卓越的音樂才華將為觀眾帶來震撼心靈的音樂饗宴。

這次合作旨在呼應REXLiTE對於照明的堅持，將音樂、燈光、藝術三方完美結合，為觀眾帶來一場視覺與聽覺的三重享受。光影交錯間，不僅展現出燈光的藝術魅力，更將提醒大家持續關注自然環境保護與企業永續發展。

欲了解更多關於REXLiTE品牌和洪幗襄2024小提琴獨奏會的資訊，請訪問REXLiTE瑞司智慧整合官方網站www.rexlite.ai或關注洪幗襄的官方社群媒體。

ZEUS 不僅僅是Smart Home全域控制開關，而是您家中的智能指揮中心。圖/業者提供

日期：2024.05.24 (五)

時間：19:30

地點：國家兩廳院 演奏廳

演出者簡介：

小提琴 Violin / 洪幗襄Kuo-Hsiang Hung

小提琴 Violin / 洪幗襄Kuo-Hsiang Hung。圖/業者提供

旅德小提琴家洪幗襄博士，師事慕尼黑愛樂首席H. Harutyunian教授、蘇聯小提琴巨匠 L. Kogan 繼承人俄國知名大師V. Gradow教授…等多位名家大師，相繼獲得小提琴雙碩士及雙博士學位，並教授於音樂院及國際音樂營，同時獲聘於德國歌劇院大樂團、路德維希音樂學校。曾參加多項國際小提琴大賽，屢獲佳績，如義大利羅維爾d'oro Prize、義大利帕多瓦國際小提琴大賽等。現專任於國立台灣藝術大學，並時常應邀舉辦小提琴大師班講座並擔任國內重要音樂比賽評審委員。

鋼琴Piano / 黃意淳I-Chun Huang

畢業於國立臺灣師範大學音樂系及演奏組碩士學位。學琴期間跟隨郭宗愷、陳郁秀、諸大明教授習琴。為2003年「行天宮菁音獎」全國音樂比賽鋼琴青少年組首獎得主。2005年「臺中春之祭」鋼琴大賽無分齡組首獎。2007年赴義大利10th International Piano Competition榮獲Mauro Paolo Monopoli Prize。