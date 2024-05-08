高雄長照據點再＋1 閒置校園成多元服務據點

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高雄市長期發展多元長照據點，8日上午與福睿長照社團法人簽約，將鼓山區中山國民小學舊校區忠孝樓、仁愛樓及周邊公共空間以BOT＋ROT方式，發展成多元長照據點，提供高雄市失能、失智長輩優質友善的長照服務環境。

113年3月底，高雄市老年人口數共52萬9189人，老年人口比率為19.34％，高於全國平均值18.58％。因應高齡化及少子化衝擊人口結構的變遷，高雄市首座長照服務園區促進民間參與公共建設案，也是全國最高之民間投資金額長照促參，金額高達新台幣5.21億元。

中山國小於2016年正式遷校至美術館校區，閒置舊校區總面積約4.6公頃（高雄市鼓山區雄峰路18號），採促參方式媒合民間單位投資，第1棟校舍（忠孝樓）新建，共87萬95.49平方公尺，規畫服務項目包含住宿式長照機構199床、團體家屋18床及社區醫療服務。

第2棟校舍（仁愛樓）修繕整建，共18萬72.81平方公尺，規畫提供混合型120人日間照顧中心、居家式服務、失智社區服務據點、巷弄長照站等服務。日間照顧中心預計於2026年6月底前營運；住宿式長照機構預計於2029年6月前營運。

除長期照顧服務外，校區尚有高雄市政府教育局非營利幼兒園、社會局親子館及公共托嬰中心等、運動發展局的鼓山運動中心及匹克球場，提供高雄市民多元及友善資源，達到社區老少共融願景。